A fagyos idő miatt minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottak és nyitva is tartanak

Szinte az egész országban csapadékmentes az idő, a délnyugati határnál is elállt az eső. Továbbra is ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, azonban már csak Veszprém vármegyében, a déli országhatár mentén és elszórtan a Dél-Alföld vármegyéiben is. A gyorsforgalmi utak mindenütt sónedvesek, ahogy a főutak burkolata is, bár a déli országhatár mentén, illetve elszórtan Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben latyakos is lehet. A mellékutak némileg jobban, főleg a Dunántúl déli részén, illetve a keleti országhatár mentén, Csongrád-Csanád vármegyében havas burkolat is előfordulhat. Friss hóréteget az ország területén nem jelentettek. A látási viszonyok változóak, vannak köddel érintett területek. A hőmérséklet -11 és 0 °C fok között változik.

Lázár János építési és közlekedési miniszter ma reggel tudatta: a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 76.073 tonna só, 1.945.224 liter CaCl2 oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 154 munkagép látja el a feladatokat. Január 5. hétfő 00:00 órától a Magyar Közút eddig 45.882 tonna sót és 2.359.015 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 11.486 tonna sót és 1.355.773 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

A miniszter kiemelte: nyitva maradnak az állomások. Minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottak, és nyitva is tartanak 24 órában annak érdekében, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassanak.

A hideg időjárás a mechanikus berendezések – elsősorban a váltók – sorozatos meghibásodását okozza. A berendezések takarítása folyamatosan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik. A váltófűtések nagyrészt rendben üzemelnek. A vonatok közlekedésében egyelőre fennakadás nem tapasztalható.

Az autóbuszos közlekedésben fennakadás útviszonyok miatt a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal az utak állapota miatt. Az alábbi településeket jelenleg nem érintik az autóbuszok: Tagyospuszta, Csenyéte, Kánó, Imola, Dinnyeberki, Magyarsarlós, Vajszló, Kórós, Gadány.

A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik.

