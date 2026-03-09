készpénzalkotmánykészpénz használatnépszavazássvájci frank

Alkotmányos védelmet kap a készpénz Svájcban

Népszavazáson döntöttek a svájci választók arról, hogy alkotmányos védelem alá helyezik a készpénz használatát. A kezdeményezést a szavazók jelentős többsége támogatta, így Svájc több európai országhoz hasonlóan hivatalosan is rögzíti a készpénz használatához való jogot az alaptörvényben.

Sebők Barbara
2026. 03. 09. 17:40
Alkotmányos védelmet kap a készpénz Svájcban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A svájci frank bankjegyek és érmék használatának joga bekerül a svájci alkotmányba, miután a választók vasárnap népszavazáson támogatták a készpénz társadalmi szintű védelmét célzó intézkedést. A hivatalos eredmények szerint a szavazók 73,4 százaléka állt a törvénymódosítás mellé. A jogszabály-módosítást a svájci kormány terjesztette elő, részben válaszul a Svájci Szabadság Mozgalom nevű csoport kezdeményezésére – írja a Politico.

A választók vasárnap népszavazáson támogatták a készpénz társadalmi szintű védelmét célzó intézkedést
A választók vasárnap népszavazáson támogatták a készpénz társadalmi szintű védelmét célzó intézkedést (Fotó: AFP)

A Svájci Szabadság Mozgalom nevű csoport korábban több mint százezer aláírást gyűjtött össze egy hasonló kezdeményezés érdekében. Az aláírásgyűjtés nyomán országos népszavazást kellett kiírni. A mozgalom saját javaslata azonban a végső voksoláson csak 46 százalékos támogatást kapott. Az eredményeket Karin Keller-Sutter, a svájci szövetségi tanács tagja ismertette.

A döntéssel Svájc csatlakozik azokhoz az európai országokhoz, amelyek már alkotmányos szinten is rögzítették a készpénzhez való jogot. 

Ide tartozik Magyarország, Szlovákia és Szlovénia is. A kérdés más országokban is napirenden van. Ausztriában például politikai vita zajlik arról, hogy érdemes-e követni ezt a példát, miközben a fizetési szokások egyre inkább digitalizálódnak. A folyamat különösen a koronavírus-járvány idején gyorsult fel. A készpénz visszaszorulása egyes körökben olyan félelmeket is erősít, amelyek szerint a kormányok a fizikai pénz teljes megszüntetésével nagyobb ellenőrzést szerezhetnének a lakosság felett. 

Az Európai Központi Bank tervei a digitális euró bevezetésére szintén hozzájárultak ezekhez az aggodalmakhoz. 

Emiatt az Európai Unió végrehajtó szerve olyan jogszabálytervezetet is előkészített, amely a fizikai készpénz szerepének megerősítését célozza az uniós társadalmakban.

Csökkent a készpénzes fizetések aránya

Svájcban az elmúlt években jelentősen csökkent a készpénzes fizetések aránya. Míg 2017-ben a pénztáraknál lebonyolított tranzakciók több mint hetven százaléka készpénzzel történt, addig a Svájci Nemzeti Bank adatai szerint 2024-re ez az arány már csak körülbelül harminc százalék volt.

Magyarország a középmezőnyben található a maga 55 százalékos kézpénzhasználati arányával. A régióban magasabb arányú a kézpénzhasználat Szlovákiában és Szlovéniában és meglepő módon Ausztriában. Horvátországban ötven százalék, Lengyelországban 45 százalék, Csehországban 30, míg Romániában hihetetlenül alacsony, alig 20 százalék a kézpénzhasználat aránya.

A Svájci Szabadság Mozgalom korábban több más kezdeményezéssel is próbálkozott. Kampányt indított például népszerűtlen kormánytagok menesztéséért, az elektronikus szavazás betiltásáért, valamint azért, hogy jogi védelmet kapjanak azok, akik megtagadják a COVID–19 elleni oltást. Ezek az elképzelések azonban végül egyik esetben sem jutottak el a népszavazásig.

Borítókép: Svájci frank, illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu