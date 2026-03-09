Alkotmányos védelmet kap a készpénz Svájcban

A svájci frank bankjegyek és érmék használatának joga bekerül a svájci alkotmányba, miután a választók vasárnap népszavazáson támogatták a készpénz társadalmi szintű védelmét célzó intézkedést. A hivatalos eredmények szerint a szavazók 73,4 százaléka állt a törvénymódosítás mellé. A jogszabály-módosítást a svájci kormány terjesztette elő, részben válaszul a Svájci Szabadság Mozgalom nevű csoport kezdeményezésére – írja a Politico.

A választók vasárnap népszavazáson támogatták a készpénz társadalmi szintű védelmét célzó intézkedést (Fotó: AFP)

A Svájci Szabadság Mozgalom nevű csoport korábban több mint százezer aláírást gyűjtött össze egy hasonló kezdeményezés érdekében. Az aláírásgyűjtés nyomán országos népszavazást kellett kiírni. A mozgalom saját javaslata azonban a végső voksoláson csak 46 százalékos támogatást kapott. Az eredményeket Karin Keller-Sutter, a svájci szövetségi tanács tagja ismertette.