Moszkvát vették célba az ukránok + videó

Az orosz fővárost is célba vették az ukránok, valamint Oroszország energetikai szektorát is megtámadták. A volgográdi régióban éjszakai dróntámadás következtében lángok csaptak fel egy olajfinomítónál.

Sebők Barbara
2026. 01. 10. 9:20
Dróntámadás érte Oroszországot, Moszkva sem maradt ki Forrás: AFP
A történteket Andrij Bocsarov, a Volgográdi régió vezetője is megerősítette. Közlése szerint egy olajfinomító területén csaptak fel a lángok, miután drónok darabjai zuhantak le az üzem közelében. A kormányzó közösségi oldalán arról számolt be, hogy a tüzet dróntámadás okozta, a hatóságok és a katasztrófavédelem pedig haladéktalanul megkezdték a beavatkozást – számolt be róla az Unian forrásaira hivatkozva az Origo.

A Volgográdi régióban éjszakai dróntámadás következtében lángok csaptak fel egy olajfinomítónál
A Volgográdi régióban éjszakai dróntámadás következtében lángok csaptak fel egy olajfinomítónál (Fotó: AFP)

Dróntámadás érte Moszkvát is

Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester arról adott hírt, hogy a főváros légterében is sikerült megsemmisíteni egy pilóta nélküli repülőeszközt. Közlése szerint a mentőegységek a becsapódás helyszínén dologznak. Hangsúlyozta: a lakosság biztonságát nem fenyegette közvetlen veszély.

Az orosz védelmi minisztérium összegzése alapján az éjszaka során összesen 59 drónt lőttek le az ország különböző pontjain. 

A tárca közlése szerint ebből három eszközt a moszkvai régió felett semmisítettek meg. Az elmúlt hónapok támadásai alapján egyértelművé vált, hogy az orosz energetikai infrastruktúra visszatérő célpont az ukránok számára. Nem sokkal az év vége előtt a szizrani olajfinomítót érte dróntámadás, amelynek következtében több helyen is tűz ütött ki az üzemben. 

Korábban, 2025 októberében egy másik dróntámadás a Volgográdi régió egyik elektromos alállomását rongálta meg, ami áramkimaradást okozott a környező településeken. 

Ugyanebben az időszakban drónok csapódtak be a Kotovo városában működő Lukoil gázfeldolgozó üzem területére is, ahol szintén tűz keletkezett.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

