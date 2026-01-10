Moszkvát vették célba az ukránok + videó

A történteket Andrij Bocsarov, a Volgográdi régió vezetője is megerősítette. Közlése szerint egy olajfinomító területén csaptak fel a lángok, miután drónok darabjai zuhantak le az üzem közelében. A kormányzó közösségi oldalán arról számolt be, hogy a tüzet dróntámadás okozta, a hatóságok és a katasztrófavédelem pedig haladéktalanul megkezdték a beavatkozást – számolt be róla az Unian forrásaira hivatkozva az Origo.

A Volgográdi régióban éjszakai dróntámadás következtében lángok csaptak fel egy olajfinomítónál (Fotó: AFP)

Dróntámadás érte Moszkvát is

Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester arról adott hírt, hogy a főváros légterében is sikerült megsemmisíteni egy pilóta nélküli repülőeszközt. Közlése szerint a mentőegységek a becsapódás helyszínén dologznak. Hangsúlyozta: a lakosság biztonságát nem fenyegette közvetlen veszély.