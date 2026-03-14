Európa egyik stratégiai és közéleti vitája az energetika területén zajlik. A két irány: az orosz szénhidrogénektől való leválással az öncélú, nem racionális energiafüggetlenség erőltetése, azaz az egyik függésből a másikba kerülés és a drágább energia okán az euró­pai ipar tönkretétele, illetve a másik, az észszerű, a társadalom és a gazdaság hosszú távú érdekeit figyelembe vevő energiafüggetlenség, beleértve az olcsó orosz energiahordozók beszerzését is. Az Európai Unió tagállamainak többsége az első, míg Magyarország a második úton jár most már több mint másfél évtizede. Ahhoz, hogy megértsük a magyar kormány gondolkodása mögött meghúzódó stratégiát, végig kell vennünk az elmúlt évek energetikát érintő kormányzati lépéseit.

Az erős államok jellemzője, hogy maguk határozzák meg az energiapolitikájukat.

A magyar állam 2010 után visszaszerezte a jogot arra, hogy maga határozza meg például a gáz árát, hogy a korábbi kormányok által felelőtlenül elherdált állami energetikai vagyont visszaszerezze és azt úgy működtesse, hogy ne a profit legyen az első, hanem az ellátás biztonsága és a lakosság, a vállalkozások megélhetése.

A kormány legfontosabb célkitűzése ezen a téren az ország energiaellátási kiszolgáltatottságának csökkentése volt. Az ország energiabiztonságának szavatolása nemcsak energetikai, hanem szuverenitási kérdés is, hiszen Magyarország energiaimport-függősége magas, energiaszükséglete felét külföldről szerzi be.

2010 után az állam tulajdonosi szerepvállalásából fakadó kormányzati cél az energiaszektor feletti részben tulajdonosi, részben szabályzói kontroll visszaszerzése, s ezáltal az államnak, mint az állampolgárok mindennapjait befolyásoló szolgáltatások felelősének újraépítése volt.

Ennek első elemei voltak a Mol tulajdonrészének visszavásárlása az oroszoktól, az ország szükségleteit kielégítő gázszerződés újratárgyalása és a gázellátás hosszú távú biztosítása volt.

Az akkor hatályos hosszú távú gázbeszerzési szerződés az E.ON kezelésében volt, amely megnehezítette, sőt néha lehetetlenné tette a magyar állam érdemi tárgyalásait az előnytelenné váló szerződésről. Vissza kellett szerezni a kormány cselekvőképességét az energiaellátás összes területén. Ezért a kormány 2013-ban visszavásárolta az E.ON-csoport magyarországi földgázipari érdekeltségeit, s a vásárlás eredményeképpen az állam újra rendelkezett a hosszú távú gázszerződések feletti érdemi tárgyalási pozícióval. A cselekvőképesség visszaszerzése elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a szerződést Magyarország újra tudja tárgyalni úgy, hogy a fogyasztók érdekeit érvényesíti. Ennek hátterében az állt, hogy a hazai kereslet visszaesése, illetve a Magyarországra beérkező nyugati források bővülése miatt a magyar fél nem tudta átvenni a teljes szerződéses mennyiségeket, amelyet ugyanakkor ki kellett volna fizetnünk. A kereskedelmi tárgyalások eredményeképpen a kormány megállapodott a Gazprommal a 2012–2015 közötti évek szerződéses mennyiségeinek részleges átütemezéséről a szerződés eredeti lejáratát követő időszakra. A megállapodások eredményeképpen hatékony megoldás született a többletmennyiségek kezelésére, s így a folyamatosan újrakötött orosz szerződés 2036-ig biztosítja Magyarország ellátását.