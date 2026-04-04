„Imé kiáltok, imé üvöltök: hallj meg engem élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztő tűz”
(Zrínyi Miklós: Ne bántsd a magyart! Az török áfium ellen való orvosság)
Se szeri, se száma a magyar politikai gondolkodás történetében azoknak a gondolatkísérleteknek, amelyek a magyar sors, a magyar alkat kérdését a nemzeti megmaradás összefüggésében vetik fel. Különösen erős hagyományt képvisel ezen belül a kérdésfeltevés tragikus áramlata, amely a sorozatos katasztrófák, a fejlődés zsákutcái, a küszöbön álló nemzethalál kérdését valamiféleképpen a magyar lelki alkat és mibenlét meghasonlásával, vagy egyenesen megromlásával köti össze.
Tudjuk a kétlelkű Adytól, hogy „Zászlónk lehanyatlik untan, / Fáradtan biztatjuk egymást”. Együtt kutatjuk Németh Lászlóval, hogy „hol veszett el a magyar a magyarban”. Szekfű Gyula is Adyt visszhangozva írja, hogy „valahol utat vesztettünk”. Bibó István fő tézise – hogy mi, magyarok túl azon, hogy két háborúban rossz oldalra álltunk, a döntő pillanatokban pedig végzetes módon képtelennek bizonyultunk arra, hogy meglássuk saját helyzetünk valóságos adottságait és az ebből fakadó feladatokat, nem tudtuk megtalálni azokat a vezetőket, akik érdekeinket és szükségleteinket jól kifejezték volna, és a döntő pillanatokban végzetesen hiányzott vagy megzavarodott a közösség érdekeinek felismerésére irányuló normális ösztönünk, aminek következtében terméketlen, sehová sem vezető harcokba bonyolódtunk, míg a valóságos feladatokkal, valóságos problémákkal szemben meg vakká lettünk – szintén a tragikus sajátos magyar alkat meghatározottságát emeli ki. Aztán ez a tragikus kérdésfeltevés és az ezen alapuló önmarcangoló, öngyötrő lelki alkat a rendszerváltoztatás után éppúgy visszaköszön Csurka István vagy éppen Tamás Gáspár Miklós kiutat kereső kérdésfeltevéseiben, mint ahogy egészen más előjellel irodalmi Nobel-díjasunk, Krasznahorkai László végtelen hosszúságú öngyűlölő soraiban.
Na már most, két iskola van (mindig csak két iskola van).
Vagy az a helyzet, hogy a magyar ilyen, tehát van egy alapvetően tragikus, önsorsrontó magyar lelki alkat, amely ahelyett, hogy felnőne a történelem által elébe sodort kihívásokhoz és feladatokhoz, a sorsfordító pillanatokban rendre rossz döntéseket hoz, és ez a magyarázata a zsákutcás magyar történelemnek, a tragikus nemzethalálainknak (Mohács, Trianon).
Vagy az van, hogy a lelketlen történelem, a kíméletlen földrajz és a galád nagyhatalmak rendre olyan helyzetbe szorítanak minket magyarokat, amelyekből csak rosszul tudunk kijönni és nem számít, hogy van-e egyáltalán és milyen is az a magyar lelki alkat, tragikus és önsorsrontó-e vagy éppen bátor és heroikus.
Ennek a két iskolának a vetélkedéséről szólt az okoskodások kora.
