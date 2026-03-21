„A varázslat olyan kard,

amelynek nincs markolata.”

(George R. R. Martin: A Sárkányok tánca)

Három hét van még hátra április 12-ig. Hogy ez sok vagy kevés – attól függ. Mert mire is elég három hét? Könnyebb talán megmondani, hogy mire nem. Arra már nem elég, hogy kockahasad legyen. Ahhoz már kevés az idő, hogy elkezdj egy hatásos fitneszprogramot. Indonézül se fogsz már megtanulni április ­12-ig. Ha most kötöd le a pénzed, kamatot se fizet addig a bank. Van 30 napos diéta és szexkihívás is, tehát erről is lecsúsztál. És ha most lett szerelmes a nyávogó négylábúd, április 12-ig már biztos, hogy nem születnek meg a kiscicák (nagyjából 60 napig vemhesek ugyanis a macskák). Szóval van egy sor dolog, amire nem elég három hét.

Ugyanakkor nemhogy három hét, de egy nap alatt is el lehet veszíteni mindent: szerelmet, hazát, választást. Nem az a kérdés tehát, hogy mennyi van még hátra, hanem hogy mit veszíthetünk, ha nem leszünk résen. A politikában ez különösen igaz.

Mert három hét biztosan elég lesz arra, hogy még mindenki beleadjon apait-anyait. Három hét alatt még fel lehet szántani az országot. Ebben a több mint húsz napban még legalább húszezerszer biztos, hogy el lehet mondani a legfontosabb üzeneteidet. Több mint 500 órád van arra, hogy majd elmondhasd, mindent megtettem, amire képes voltam és még annál is többet.

Okoskodásra is bőven jut még idő. Kiszámolni, ki hogy áll, illetve méricskélni az esélyeket, hogy miként fest majd azon a vasárnapi estén az eredményjelző tábla. Ha Nógrád kettes és Somogy négyes el, de Borsod hármas meg bejön, akkor mi van. Meg a töredékszavazatok, győztes- és veszteskompenzáció meg határon túli szavazatok és a kisebbségi szószóló, három hétig még mehet az összeadás-kivonás, osztás-szorzás. Meg a belga matematikus anyázása, aki ezt az egész számítást kitalálta, hogy ha nyerünk vele, koccintunk majd az egészségére, ha meg vesztünk, akkor a felmenőiről emlékezünk meg. Mert ez a dolgok természete. A lényeg, hogy három hét alatt annyit lehet még okoskodni, hogy még a fejünk is belefájdul. (Lehet ugyan, de minek, halottnak a csók.)