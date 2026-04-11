Az elmúlt másfél évtized magyar politikájának egyértelműsítenie kellett, hogy a határon túli magyarság számára az állampolgárság – a történelmi és erkölcsi dimenzió mellett – nem az áttelepülés lehetőségét, hanem a szülőföldön való élet jog- és létbiztonságát erősíti meg. Ez az üzenet azért is volt fontos, hogy elkerülhető legyen a 2004 decemberében már használt balliberális félreértelmező, megtévesztő narratíva – amely táptalaja volt a vélt és koholt problémáknak –, és így, ennek az üzenetnek a használatával ne lehessen soha többet kihasználni a szociális helyzete miatt érzékeny magyar társadalom félelmeit.

Az adatok azt mutatták, hogy az áttelepülés az aktív, munkaképes, iskolázottabb rétegeket érintette, akik viszont nem minősültek szociálisan rászorultnak, ellenben a közteherviselésben tisztességes módon részt vevő adófizetőkké váltak. Az áttelepülés folyamata az ezredforduló környékén lelassult, sőt érzékelhetővé vált egy visszatelepülési tendencia is. Nyilvánvalóan még sok racionális érvet lehetne, s talán kellene is felsorolni a külhoni magyarok állampolgársága mellett, már csak azért is, mert ezek hiányában ismételten tévútra mehet az állampolgárok egy jelentős része. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a racio­nális érvelés szerepe csak a felelőtlen riogatás és félretájékoztatás megelőzésének, illetve visszaszorításának kell, kellett lennie, mert a határon túl élő magyarok számára adott állampolgárság történelmi kötelességünk volt.

Mindezek miatt

a 2010-es kormányváltás után fordulat következett be a nemzetpolitikai szemléletben. A kormány nemzetpolitikájának célja a határokon átívelő nemzetegyesítés, amely valódi összetartó kapcsot biztosít az anyaország és a határon túli, valamint a diasz­póra magyarsága között.

Ennek értelmében alakította ki a kormány az elmúlt 16 évben az új magyar nemzetpolitika keretrendszerét. Az alaptörvényben érvényesültek a nemzetpolitikai alapelvek: „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését…” Mi sem szemléltette ezt jobban, mint az ismételten összehívott Magyar Állandó Értekezlet és az újonnan felállított Magyar Diaszpóra Tanács.

Az Országgyűlés 2010. május 26-án elfogadta a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítását, bevezetve ezzel az egyszerűsített honosítási eljárást. A kedvezményes honosítás révén több mint egymillió határon túli magyar szerzett kettős állampolgárságot.

Ezek után az Országgyűlés elfogadta a választójogi törvény módosítását, amelynek alapján a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok is részt vehetnek a magyarországi választásokon, s ezáltal megszüntette az állampolgársághoz kapcsolt differen­ciált választójogi helyzetet. Ennek köszönhetően a 2014-es választással kezdődően minden további magyarországi országgyűlési választáson részt vehettek és vehetnek a határon túli honfitársaink.