Az elmúlt 16 évben a választópolgárok ki akartak mászni abból a gödörből, amibe a progresszív és képesség nélküli balliberális politika lökte őket, tovább akartak lépni.

Ennek a másfél évtizednek az eredményeit, illetve az így létrehozott alapokra való további építkezés lehetőségét, a kibontakozó stabilitást kell most megvédenünk.

De mik azok a stabilitást, más néven status-biztonságot jelentő legfontosabb eredmények, amiket sokszor – hiszen már olyannyira megszoktuk őket – nem is veszünk észre?! A munkaalapú társadalom, a családbarát politika, a migrációs politika – mondhatnánk egyből, de ezek azok az eredmények, amelyekről mindenki beszél. Én inkább azokról beszélnék, amik ezeket lehetővé tették. Létrehozták az ezekhez szükséges mindenkori fedezetet. A gazdaság kifehérítéséről, a nyugdíjrendszer átalakításáról és az állami vagyon megerősítéséről.

A gazdaság fehérítése érdekében az elmúlt években bevezetett intézkedések kézzelfogható eredményeket hoztak az adóelkerülés csökkentésében. Az Európai Bizottság által kiadott tanulmány alapján 2010-hez képest harmadára csökkent a meg nem fizetett áfa aránya, amivel Magyarország az uniós élmezőnybe tartozik.

Ez a csökkenés nemzetközi összehasonlításban is rendkívül kedvezőnek számít. A 2023-as régiós átlag (13,0 százalék) csaknem kétszerese a magyar értéknek, az összes uniós tagállamot figyelembe véve pedig a 9. helyet elfoglalva Magyarország az élmezőnybe tartozik. A 2010 és 2023 közötti 14,2 százalékpontos csökkenés az EU-tagországok átlagának több mint kétszerese, ezzel Magyarországon volt a 5. legnagyobb fehéredés a vizsgált időszakban.

A kormány által bevezetett jelentős gazdaságfehérítő intézkedések közül kiemelendő az online pénztárgépek NAV-hoz történő elektronikus bekötése 2014-től, valamint az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer (ekáer) 2015-ös bevezetése. A 2016-ban bevezetett POS-terminál-telepítési program az elektronikus fizetések ösztönzését segítette elő. 2018. július 1-jétől a kezelőszemélyzet nélkül működő, élelmiszer-értékesítést végző automata berendezések, majd 2019. ­június 30-tól minden automata berendezés NAV-hoz történő bekötése valósult meg. Az adóalanyok közti tranzakciókat érintő áfacsalások elleni küzdelem érdekében vezették be az online-számla-adatszolgáltatást. A további fehéredést szolgálja az eÁfa rendszer (2024), az eNyugta bevezetése (2025. július 1.), valamint a teljes körű nyugta-adatszolgáltatás 2026. szeptember 1-jétől. Emellett 2026. július 1-jétől az áfalevonások részletesebb jelentése is kötelezővé válik.