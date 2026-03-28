Ahol a labda lesz

idezojelek A stabilitást meg kell védenünk idezojelek

Türelmetlenség, irigység és feledékenység nem írhatja felül tizenhat év eredményeit.

Giró-Szász András
Giró-Szász András
2026. 03. 28. 6:10
Fotó: Máthé Zoltán
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt 16 évben a választópolgárok ki akartak mászni abból a gödörből, amibe a progresszív és képesség nélküli balliberális politika lökte őket, tovább akartak lépni. 

Ennek a másfél évtizednek az eredményeit, illetve az így létrehozott alapokra való további építkezés lehetőségét, a kibontakozó stabilitást kell most megvédenünk.

De mik azok a stabilitást, más néven status-biztonságot jelentő legfontosabb eredmények, amiket sokszor – hiszen már olyannyira megszoktuk őket – nem is veszünk észre?! A munkaalapú társadalom, a családbarát politika, a migrációs politika – mondhatnánk egyből, de ezek azok az eredmények, amelyekről mindenki beszél. Én inkább azokról beszélnék, amik ezeket lehetővé tették. Létrehozták az ezekhez szükséges mindenkori fedezetet. A gazdaság kifehérítéséről, a nyugdíjrendszer átalakításáról és az állami vagyon megerősítéséről.

A gazdaság fehérítése érdekében az elmúlt években bevezetett intézkedések kézzelfogható eredményeket hoztak az adóelkerülés csökkentésében. Az Európai Bizottság által kiadott tanulmány alapján 2010-hez képest harmadára csökkent a meg nem fizetett áfa aránya, amivel Magyarország az uniós élmezőnybe tartozik.

 Ez a csökkenés nemzetközi összehasonlításban is rendkívül kedvezőnek számít. A 2023-as régiós átlag (13,0 százalék) csaknem kétszerese a magyar értéknek, az összes uniós tagállamot figyelembe véve pedig a 9. helyet elfoglalva Magyarország az élmezőnybe tartozik. A 2010 és 2023 közötti 14,2 százalékpontos csökkenés az EU-tagországok átlagának több mint kétszerese, ezzel Magyarországon volt a 5. legnagyobb fehéredés a vizsgált időszakban.

A kormány által bevezetett jelentős gazdaságfehérítő intézkedések közül kiemelendő az online pénztárgépek NAV-hoz történő elektronikus bekötése 2014-től, valamint az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer (ekáer) 2015-ös bevezetése. A 2016-ban bevezetett POS-terminál-telepítési program az elektronikus fizetések ösztönzését segítette elő. 2018. július 1-jétől a kezelőszemélyzet nélkül működő, élelmiszer-értékesítést végző automata berendezések, majd 2019. ­június 30-tól minden automata berendezés NAV-hoz történő bekötése valósult meg. Az adóalanyok közti tranzakciókat érintő áfacsalások elleni küzdelem érdekében vezették be az online-számla-adatszolgáltatást. A további fehéredést szolgálja az eÁfa rendszer (2024), az eNyugta bevezetése (2025. július 1.), valamint a teljes körű nyugta-adatszolgáltatás 2026. szeptember 1-jétől. Emellett 2026. július 1-jétől az áfalevonások részletesebb jelentése is kötelezővé válik.

Megállapítható, hogy 

a magyar gazdaság fehérítése jelentős eredményeket hozott: javult a közmorál, erősödött a korrupció elleni fellépésbe vetett bizalom, és hatékonyabbá vált az adóbeszedés. A kormány gazdaságfehérítő intézkedései 2010 és 2025 között több mint hétezermilliárd forintot meghaladó pluszbevételt hoztak a magyar költségvetésnek.

Az állami befolyás visszaszerzése és az állami vagyon növelése volt a stabilitás megteremtésének másik fontos eleme. Mélyről kellett indulni. 2010 előtt szisztematikusan eladták az állami vagyont, kiárusították az országot, elzálogosították a polgárok jövőjét. Olyan folyamatot indítottak el, amelynek következtében nemcsak a nemzeti vagyon csökkent folyamatosan, nemcsak a hiány növekedett állandóan, hanem mindez a nemzeti önrendelkezésünket, szuverenitásunkat érintette legérzékenyebben. Az állam olyan ellátórendszerekben – például a földgáztározók vagy a különböző közműszolgáltatók – vesztette el a cselekvő- és döntőképességét, befolyását, amely a mindennapok működését és biztonságát garantálták volna, így az állam sok esetben nem tudta ellátni alapvető szabályozási és döntési feladatait.

Ezen folyamatokkal szemben 2010 után egyértelműen előtérbe került a stratégiai ágazatok visszaszerzése, az ellátásbiztonság megteremtése, s így az állami befolyás újbóli létrehozása a kulcságazatokban. E cél érdekében folyamatosan növelni kellett az állam vagyonát, a közvagyon elherdálása helyett az államnak jó gazdaként azt gyarapítania kellett. Éppen ezért 

2010-et köve­tően az állam nem eladta, hanem visszavásárolta a stratégiai vállalkozásokat a pénzügyi, az energetikai, a telekommunikációs, a közlekedési infrastruktúra, az ipari és a közműszektorban.

Mindezen lépések a nemzeti szuverenitás megteremtését, a korábban az országot elhagyó profit itthon tartását, a magyar cégek nemzetközi sikerét, az állampolgárok mindennapi státusbiztonságának megteremtését segítették. Mára a Mol, az OTP és a Richter egész Közép-Európa meghatározó vállalata lett a saját területén. A rendszerváltás utáni időszakban először folyamatosan gyarapodott az ország közös vagyona, 2026-ra megduplázódott és az állam újból jelen van a stratégiai ágazatokban. Ezen intézkedésekkel 

2010 után – a rendszerváltást követően először – megkezdődött Magyarország energiabiztonságának növelése is. E lépések tették lehetővé a kormányzat rezsicsökkentési intézkedé­seit, nagymértékben elősegítve a lakosság mindennapi terheinek csökkentését.

Elmondható tehát, hogy a korábbi kormányok által felelőtlenül elherdált állami energetikai vagyon visszaszerzése és működtetése lehetővé tette, hogy ne a profit legyen az első, hanem az ellátás biztonsága és a lakosság, a vállalkozások megélhetése. Mindezt csak egy stabilizált államháztartás tehette lehetővé.

A stabil államháztartást szolgálta a kötelező magánnyugdíjpénztári rendszer felszámolása. Az állami rendszerbe való önkéntes visszalépéssel mindenki jól járt, hiszen akinek vesztesége keletkezett a kötelező magánnyugdíjpénztárban, azt kompenzálta az állam, akinek esetleg hozama volt, az felvehette azt vagy önkéntes pénztárba utalhatta. 

A magánnyugdíjpénztáraktól átvett vagyonelemek összértéke 2945,7 milliárd forint volt, szemben az azt megelőző 13 év közel 5000 milliárdos feléjük irányuló kifizetésével és állami terhével. Az állampapír-állomány átvételével csaknem 1400 milliárd forinttal csökkent az államadósság, illetve 600 milliárdot fizettek ki hozamként a korábbi tagoknak. Jelentős Mol-, Richter- és OTP-részvénycsomag került az állami vagyonba, amelyek jelentős bevételeket generáltak az államnak a későbbiekben, illetve segítették a társadalompolitikai elképzeléseket (rezsicsökkentés).

Természetesen az önrendelkezés és öngondoskodás szabadságát nem érintették ezek a kormányzati lépések, hiszen megfelelő és átlátható szabályozás mellett az önkéntes magánnyugdíjpénztárak továbbra is mindenki számára elérhetők maradtak. 

Évtizedes instabilitás szűnt meg az államháztartásban, mindez fontos elemévé vált az államadósság-csökkentésnek és a költségvetés és a nyugdíjrendszer stabilizálásának.

2010-ben a társadalom problémáit – a nyugdíjrendszer fenntarthatatlanságát, a negatív szocializációt és segélyezést, a status-biztonság hiányát – többek között a bérből és fizetésből élők, azaz az adókat és a járulékokat fizetők egyre csökkenő száma is okozta. 2010-ben a foglalkoztatottak aránya mindössze 55,3 százalékot ért el, azaz 3,7 millió ember dolgozott és adózott hazánkban, miközben a munkanélküliek száma 11 százalék feletti, 473 ezer fő volt. Ezt a fenntarthatatlan állapotot meg kellett szüntetni, s 

Magyarországon ki kellett építeni a munkaalapú társadalmat, hogy mindenki, aki dolgozni szeretne, munkát tudjon kapni, hiszen csak így lehetett elindulni a teljes foglalkoztatottság irányába. A közmunkaprogram és a munkahelyvédelmi akciótervek több mint egymillió munkavállaló foglalkoztatását segítették. 

Mindezek alapján elmondható, hogy a kormány 2010-ben vállalt – s akkor az ellenzék és a „mértékadó szakértők” által hitetlenkedve, sőt nevetve fogadott – terve az egymillió új foglalkoztatottról reális elképzelés volt és megvalósult, s egyben stabilizáló hatást fejtett ki a nyugdíjrendszerre is.

Azonban amikor a környezetünk, a körülményeink és a lehetőségeink javulnak, akkor az emberek elvárásai, igényei is – hiszen esendőek vagyunk – változnak, növekednek. Emiatt – akár az életüket érintő pozitív intézkedések sokasága ellenére, s a körülmények jelentős javulása esetén is – ugyanolyan elégedetlenek maradhatnak, mint korábban, hiszen minden számnál van egy nagyobb szám, minden eredménynél van egy jelentősebb elvárás. 

Türelmetlenség, irigység, feledékenység – ezeket az alapvető emberi esendőségeket és rövidlátást tüzelik fel és használják ki Orbán Viktor ellenfelei. Tehetségtelenségen, tehetetlenségen és irigységen alapuló zsigeri gyűlöletből sokszor sok mindent mondanak róla, vádaskodnak, rágalmaznak, kiforgatnak, összemosnak, elhallgatnak.

Nincsenek hiba nélküli rendszerek, az emberi tényező kihagyhatatlan. Semmi nem lehet tökéletes és semmi nem lehet mindennek és mindenkinek egyformán jó. Azonban a jóra való törekvés és az ebből fakadó eredmény el nem ismerése, a társadalom egy részének saját érdekeivel szemben történő feltüzelése, s a gyűlölet, a kirekesztés és az irigység társadalmasítása – már bűn. De szerencsére az utolsó szó mindig a történelemé.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Amíg nemzeti kormány van, garantálni tudjuk Magyarország békéjét és biztonságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu