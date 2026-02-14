Budapest Magyarország leggazdagabb, leginkább jómódú és legfejlettebb területe. Jóval magasabb a várható élettartam, magasabbak a fizetések és magasabb az egy főre eső GDP is, mint bárhol máshol hazánkban. Ennek ellenére 2010-ben Tarlós István egy csőd szélén álló, adóssághegyekben úszó, elavult infrastruktúrával és eszközökkel – például buszok, metrók, villamosok, közterületi gépek stb. – rendelkező fővárost vett át. Ehhez képest – egy szűk évtized leforgása alatt – 2019-ben úgy adta át a főpolgármesteri széket, hogy a főváros pénzügyei nemhogy rendezettek voltak, hanem jelentős tartaléka volt, felsorolhatatlan mennyiségű fejlesztés valósult meg a városban, és jelentősen fejlődött a közlekedési infrastruktúra is. Ma megint ott tartunk, mint 2010 előtt.

A három korszak szaldója – azazhogy milyen állapotba került Budapest a baloldali és a konzervatív, majd megint baloldali vezetés alatt – mindenki számára egyértelmű kellene hogy legyen, hiszen míg Tarlós István több száz milliárdos adóssággal vette át Budapestet Demszkytől, addig adósságmentesen, több száz milliár­dos tartalékkal adta át, s ezt megint sikerült felélnie a Karácsony-féle városvezetésnek. Mégis miért van talpon még a főváros, miért vannak beruházások és működik a tömegközlekedés? Hogyan sikerült mindezt elérni? Mindezek, mármint a Tarlós-korszak eredményei, valamint a napjainkig tartó fejlesztések nem a vakszerencsének köszönhetők, mögötte a kormány megfeszített munkája áll.

Az első lépés az adósságkonszolidáció volt: ez kellett ahhoz, hogy a főváros ne fulladjon bele az adóssághalomba. A kormány átvállalta a főváros és a fővárosi kerületek adósságát. A véghez vitt adósságkonszolidáció legnagyobb nyertese egyértelműen Budapest lett.

A fővárosi önkormányzat közel 218 milliárd forintos, a kerületek további 106 milliárd forintos adósságtól szabadultak meg. Kivételes módon – hiszen Budapest volt az egyetlen olyan település az országban, ahol egy önkormányzati cég is részesült adósságkiváltásban – a kormány a BKV adósságállományából is vállalt magára. Összességében így a fővárosi önkormányzattól, a fővárosi kerületektől és egyedi jelleggel a BKV-tól 375,6 milliárd forint adósságtól szabadította meg a kormány Budapestet.