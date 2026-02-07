Ahol a labda lesz

Sokan vagyunk, de ez önmagában nem elég. Az kell, hogy többen is legyünk.

G. Fodor Gábor
G. Fodor Gábor
Fotó: Ladóczki Balázs
0

„A családi titkok olyanok, mint a mérgező gyökerek, előbb vagy utóbb mindent megfertőznek.”
(Idézet a Mindenki tudja című filmből)

Alig kilenc hét van hátra a választásokig. Nem történik semmi. Megengedőbben fogalmazva, alig-alig történik valami. Fékezett habzás. Persze akik csinálják a kampányt, ők nem így érzik. Látástól vakulásig dolgoznak, teszik a dolgukat, megy előre a nagy masinéria, forog a gép. Megy az öklözés is, a csihi-puhi, a sárdagasztás. Mindenki szügyig.

Mégis, ha egy kicsit távolabb lépünk, azt kell hogy mondjuk: nem történik semmi. Semmi olyan, ami változtathatna majd a dolgokon. Mindent tudunk.

Tudjuk persze, hogy április 12-én lesz a választás. Tudjuk azt is, hogy a külhoni magyarokkal együtt mintegy nyolcmillió magyar választópolgár szavazhat majd. Tudjuk, hogy 199 mandátum kiadó, amiből 106 az egyéni választókerületekben dől majd el. Lesz tehát 106 külön verseny, aminek a listás szavazáson kívül döntő jelentősége lesz, nem mellékes tehát, hogy milyen állapotban vannak a helyi erők. Mint ahogy annak is van jelentősége, hogy ki nyeri majd a listák versenyét és hogyan alakulnak a töredékszavazatok. És van sansz arra is, hogy befut valaki a nemzetiségi listáról.

Ha nem is teljes bizonyossággal tudjuk, de a sejtésnél azért mégiscsak több, hogy valahol 70–75 százalék körül lesz a részvételi arány (szerintem inkább hetvenhez közeli). Azt is sejtjük, hogy nagy valószínűséggel hárompárti parlament lesz (ha közelebb lesz a részvétel a hetvenhez, ennek nagyobb az esélye, ha távolabb, akkor kisebb). És azt is tudjuk, mert látjuk, hogy van itt egy ki-ki meccs: két mérkőző fél közül dől majd el, hogy ki lesz a győztes. Ezek a peremfeltételei a tudásunknak. De mást és többet is tudunk.

Mivel már mindenki mindenkiről mindent elmondott, ezért a hátralévő kilenc hétben sem tud már senki semmi olyat mondani, amit ne tudnánk már eddig is a másikról. Mindent tudnak a választók, ami a döntésükhöz kell. Mi, Fidesz-szavazók mindent tudunk az ellenfélről. 

Tudjuk, hogy az ellenfél arca közülünk jött, és hogy elárult minket. A családi titkok olyanok, mint a mérgező gyökerek, előbb vagy utóbb mindent megfertőznek. Tudjuk, hogy az a munkája, hogy táplálja a gyűlöletet, a haragot, az indulatot. Tudjuk, hogy mindössze annyi a mondása: itt minden sz…r. Mert ellopták, mert semmi sem működik, mert úgyis vége van. Tudjuk, hogy egyetlen politikája van: a hazugság. 

A Tisza hazudik. Előre elmondták, hogy hazudni fognak, mivel máskülönben nem tudnának választást nyerni. És mivel azt gondolják, hogy csak akkor tudnak nyerni, ha hazudnak, már felmentést is adtak maguknak a hazugság és következményei alól.

Ez az ajánlatuk a számunkra, választópolgároknak. Azt is tudjuk, és ők is tudják, hogy azért kell hazudniuk, mert amit akarnak, azt a magyar választók elutasítják. Amit csinálnának, ha kormányra kerülnének, az nem népszerű. Azt csinálnák, amit Brüsszel mond és azt csinálnák, ami Kijev érdeke (szép csendben megépült a Brüsszel–Kijev-tengely). Támogatnák és finanszíroznák a háborút, igent mondanának Ukrajna EU-csatlakozására és leválasztanának minket az olcsó orosz energiáról, ami a rezsicsökkentés végét jelenti. 

Mindenki tudja, hogy senki sem támogat egy olyan programot, ami kiviszi az országot a frontra (a háború támogatása és finanszírozása), behozza a háborút és a veszélyt az unióba (Ukrajna EU-csatlakozása), és elszegényíti az embereket (elszabaduló energiaárak). Ráadásként egy olyan kormány képében, amely nem a magyarok, hanem Brüsszel és Kijev érdekében cselekszik.

Mindenki tudja ezt a Tiszáról. Mindenki tudja, hogy ez a Tisza igazi programja. Mi is tudjuk, ők is tudják. Mindenki tudja.

Van egy nagyon szép film, egy iráni rendező, Asghar Farhadi „spanyol” filmje (Penélope Cruz és Javier Bardem főszereplésével), a Mindenki tudja. A Mindenki tudja problémája olyan rejtett vagy éppen nyílt titkokra utal egy közösségen (például egy családon vagy falun) belül, amelyeket mindenki ismer, de nem mond ki hangosan és nyilvánosan. Van tehát egy közösen osztott hallgatólagos tudás, ami a mélyben marad, mígnem egy esemény (mondjuk egy esküvő vagy egy temetés) a felszínre nem hozza azokat. Ismerjük ugyanis a múltbeli titkokat, de mondjuk a konvenciók miatt hallgatunk róluk, amíg a kényszerű helyzet ki nem kényszeríti a vallomást.

Már csak kilenc hét van a vallomás kikényszerítéséig. De mi is kellünk hozzá.

Az esély magától nem váltja be magát. Sokan vagyunk, de ez önmagában nem elég. Az kell, hogy többen is legyünk.


Mindenki tudja – a dolgát.

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai unió

Az európaiak is a békét akarják, mint a magyar kormány

Zsigmond Barna Pál avatarja

Brüsszelben nem hallják meg az európai polgárok hangját, és az uniót egyre mélyebben a háború irányába terelik.

