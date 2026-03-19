Orbán Viktor: A veszélyek korát éljük

A Fejér vármegyei hírportál az ország egyik legszebb angolparkjában, Martonvásáron, az Agroverzum élményközpontban beszélgetett Orbán Viktor miniszterelnökkel. A lap elsőként arról érdeklődött, miért volt fontos a kormánynak a Brunszvik-kastélypark megújítása. Orbán Viktor elmondta, azontúl, hogy Martonvásár a tágabb pátriája, egy korábbi látogatása alkalmával látta, milyen rossz állapotban van az angolpark, és megígérte a helyieknek, hogy egy megfelelő rendezési terv elkészítése után költségvetési forrást adnak a helyreállításhoz.

Brunszvik Teréz életműve mégiscsak a magyar művelődéstörténet kihagyhatatlan fejezete, Beethoven is megfordult itt többször. Örülök, hogy a park ma már rendezett, és a településnek lett egy olyan központja, amit mindenki magáénak érez. Martonvásár élő bizonyíték arra, hogy egy ilyen méretű településen magas minőségű életet lehet élni

– tette hozzá a miniszterelnök.

Fejér vármegye az iparban erős, de a közúthálózat leterhelt, ezért fejlesztésre szorul. Az M1-es autópálya szélesítése és felújítása már elkezdődött, és hamarosan elindulhat az M7-es felújítása is. Orbán Viktor jelezte, mivel az építkezések során biztosan túlterheltek lesznek az alsóbbrendű utak, ezért az autópályák felújításának befejezése után vissza kell térni, és rendbe kell tenni az autópályák közötti közutakat is.

Mindent megcsinálunk, amit csak lehet

– hangsúlyozta.

Székesfehérváron az ipari parkok országos szinten is komolynak tekinthetők, de nehézség a munkaerőhiány és az energiahatékonyság kérdése. A miniszterelnök úgy látja, Székesfehérváron jó problémák vannak, mert nem a hanyatlás, hanem a fejlődés állítja nehéz kérdések elé a városvezetést és a fehérvári embereket. Hozzátette, szerencsére a kormány jól működik együtt Cser-Palkovics András polgármesterrel.

Büszke vagyok rá, hogy az ország egy kiemelkedő képességű és sikeres polgármesterét adtuk Fehérvárnak, és mérföldes léptekkel halad előre a város.

Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy Székesfehérvár a sikerei nagy részét saját magának köszönheti, bár nem elhanyagolható mennyiségű forrást vitt oda a kormány. Új sportcsarnok épült, elindult egy kiváló iskolaprogram, amivel a város középiskoláit rendbe hozták – részletezte.