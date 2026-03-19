Orbán Viktor: A veszélyek korát éljük

A miniszterelnök Martonvásáron a Fejér vármegyei hírportálnak adott interjújában beszélt Székesfehérvár fejlődéséről és az ezzel együtt megindult autópálya-fejlesztésekről, a Dunaferr problémájáról, valamint arról, hogy a választók milyen szempontokat vegyenek figyelembe, amikor leadják majd a voksukat.

2026. 03. 19. 14:42
A Fejér vármegyei hírportál az ország egyik legszebb angolparkjában, Martonvásáron, az Agroverzum élményközpontban beszélgetett Orbán Viktor miniszterelnökkel. A lap elsőként arról érdeklődött, miért volt fontos a kormánynak a Brunszvik-kastélypark megújítása. Orbán Viktor elmondta, azontúl, hogy Martonvásár a tágabb pátriája, egy korábbi látogatása alkalmával látta, milyen rossz állapotban van az angolpark, és megígérte a helyieknek, hogy egy megfelelő rendezési terv elkészítése után költségvetési forrást adnak a helyreállításhoz. 

Brunszvik Teréz életműve mégiscsak a magyar művelődéstörténet kihagyhatatlan fejezete, Beethoven is megfordult itt többször. Örülök, hogy a park ma már rendezett, és a településnek lett egy olyan központja, amit mindenki magáénak érez. Martonvásár élő bizonyíték arra, hogy egy ilyen méretű településen magas minőségű életet lehet élni

– tette hozzá a miniszterelnök.

Fejér vármegye az iparban erős, de a közúthálózat leterhelt, ezért fejlesztésre szorul. Az M1-es autópálya szélesítése és felújítása már elkezdődött, és hamarosan elindulhat az M7-es felújítása is. Orbán Viktor jelezte, mivel az építkezések során biztosan túlterheltek lesznek az alsóbbrendű utak, ezért az autópályák felújításának befejezése után vissza kell térni, és rendbe kell tenni az autópályák közötti közutakat is.

Mindent megcsinálunk, amit csak lehet

 – hangsúlyozta.

Székesfehérváron az ipari parkok országos szinten is komolynak tekinthetők, de nehézség a munkaerőhiány és az energiahatékonyság kérdése. A miniszterelnök úgy látja, Székesfehérváron jó problémák vannak, mert nem a hanyatlás, hanem a fejlődés állítja nehéz kérdések elé a városvezetést és a fehérvári embereket. Hozzátette, szerencsére a kormány jól működik együtt Cser-Palkovics András polgármesterrel. 

Büszke vagyok rá, hogy az ország egy kiemelkedő képességű és sikeres polgármesterét adtuk Fehérvárnak, és mérföldes léptekkel halad előre a város.

Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy Székesfehérvár a sikerei nagy részét saját magának köszönheti, bár nem elhanyagolható mennyiségű forrást vitt oda a kormány. Új sportcsarnok épült, elindult egy kiváló iskolaprogram, amivel a város középiskoláit rendbe hozták – részletezte.

A lap megkérdezte a miniszterelnököt Dunaújvárosról is.

Az már nehezebb

 – kezdte Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy látja, a városnak először is nyugvópontra kellene jutnia saját magával politikailag, és megtalálni azt a városvezetést, amelyben hosszú távon is meg tud bízni. Kiemelte: ami a bajok epicentrumát illeti, az a Dunaferr maga. A kormányfő úgy látja, a vállalat nem azért került bajba, mert az ott dolgozók ne lennének képesek európai színvonalú munkára, és még csak nem is a vállalatvezetés volt a döntő oka annak, hogy a Dunaferr zátonyra futott. A döntő ok szerinte az orosz–ukrán háború, a szankciós politika és az Európai Unió rosszul megtervezett zöldipari koncepciója, ami azokat az iparágakat sújtotta óriási pénzügyi terhekkel, amelyek sok energiát használnak. Hozzátette: 

A Dunaferrt nem Dunaújvárosban, hanem kifejezetten kívülről tették tönkre.

A kormány rengeteg pénzt költött a gyár megmentésére, és mind a mai napig tízmilliárdokat fizet a bérgarancia-alapból arra, hogy az ott dolgozó emberek megkapják a fizetésüket. A külföldi beruházók nem jöttek, ezért egy újabb pályázatot kell kiírni. A miniszterelnök elmondta: 

Fáj látnom, hogy a Dunaferr ilyen helyzetben van, ezért mindent meg fogok tenni azért, hogy találjunk olyan befektetőt, aki ezt képes lesz működtetni.

A székesfehérvári Szent György Kórház és a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház fejlesztésével kapcsolatban Orbán Viktor kifejtette, a megyének szüksége van arra, hogy két jó minőségű kórháza legyen, ezért a jövőben meg fogják erősíteni őket.

A lap a Velencei-tó vízpótlásáról és a turisztikai fejlesztésekről is kérdezte Orbán Viktort. A miniszterelnök elmondta, hogy a tó sajátos adottságai miatt nincs elég víz a tóban, és ennek megoldásában nincs egyetértés, de ha sikerül konszenzusra jutni, a kormány partner lesz. 

Fejér vármegyében minden jelenlegi Fidesz–KDNP-s képviselő újraindul a választáson. A választással kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, a 2022-ben tett vállalásaikat maradéktalanul teljesítették és betartották. 

Hangsúlyozta:

A minimálbért ebben az évben már 11 százalékkal megemeltük. Fejér vármegye egyébként az országos fizetési listán a harmadik legjobban fizető vármegye. A vállalatokat és a családokat pedig tovább fogjuk erősíteni. Megdupláztuk a gyerekek után járó adókedvezményt, a kétgyermekes, a háromgyermekes édesanyák számára élethosszig tartó jövedelemadó-mentességet vezettünk be, és a nyugdíjasoknak is sikerült visszavezetni a 13. havi nyugdíjat. Sőt megtoldottuk a 14. havi nyugdíjjal.

Hozzátette, hogy el tudnak számolni a választókkal, a mögöttük hagyott négy év munkájával. 

Mi azt kérjük, hogy hozzanak egy jól átgondolt, komoly döntést, és menjenek biztosra. Nehéz időkben vagyunk, a veszélyek korát éljük, háború van a szomszédban, óriási csatákat kell vívnom Zelenszkij elnökkel meg az ukránokkal azért, hogy Magyarországot ne vegyék energiablokád alá. Most éppen egy olajblokád alá vették Magyarországot. Ez közvetlen veszély, amit el kell hárítani. Nagy nemzetközi erők ukránbarát kormányt szeretnének Magyarországon. A magyarok pénzét elvinnék Ukrajnába. A magyar rezsicsökkentésre pedig nem marad pénz, ha leválasztanak bennünket az olcsó orosz olajról és gázról. Ezek veszélyek, amiktől meg kell védeni az országot. Nincs ma olyan erő a Fidesz–KDNP-pártszövetségen kívül Magyarországon, ami képes lenne megvédeni Magyarországot. Ez a legfontosabb dolog, amit a választók figyelmébe ajánlok

– zárta a beszélgetést Orbán Viktor.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
