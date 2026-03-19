Titkosszolgálati jelentés tárta fel, milyen támogatást kap a Tisza Párt az ukránoktól

Titkosszolgálati jelentés készült a Tisza Párthoz érkező ukrán pénzekről – tudta meg a Magyar Nemzet a Kormányinfón.

Gulyás Gergely a Kormányinfón

A Miniszterelnökséget vezető miniszter lapunk kérdésére beszámolt róla, hogy a parlament nemzetbiztonsági bizottsága már megismerte a jelentést, amely

a nyilvánosság számára is hamarosan ismert lehet.

Gulyás Gergely elmondta: a nemzetbiztonsági jelentés titkosításának feloldása már folyamatban van, így várhatóan két héten belül a nyilvánosság is megismerheti a tartalmát.

Jövő héten ülésezik a nemzetbiztonsági bizottság, ami formailag is fontos, mert az ott készülő jegyzőkönyv tekintetében maga a bizottság tudja feloldani a titkosítást

– jelezte a tárcavezető.