Amíg nincs olaj, nincs támogatás Ukrajnának – kövesse nálunk élőben! + videó

A tegnapi kormányülés fő témája az európai helyzet értékelése volt, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök elutazott az uniós csúcsra – tájékoztatott a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az uniós csúcs hivatalosan Európa versenyképességéről szól, de valójában Ukrajna helyzetéről és a háború meghosszabbításáról lesz szó. Ezzel kapcsolatban változatlan Magyarország álláspontja: amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány nem járul hozzá semmilyen Ukrajnának kedvező döntéshez, sem a huszadik szankciós csomaghoz, sem a 90 milliárd eurós támogatás folyósításához.

Újságírói kérdésre Gulyás Gergely közölte: ha három hét múlva elindul és meg is érkezik a kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, akkor Magyarország jóvá tudja hagyni az EU által folyósított hitelnek nevezett támogatást.

– Tegnap a kormány is foglalkozott ezzel, és a miniszterelnök is nyilatkozott erről, semmi okunk nincs rá, hogy bízzunk Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szavában, pláne, miután megfenyegette Magyarország miniszterelnökét – tette hozzá. Arról, hogy Magyarország hogyan tudja megakadályozni, hogy az ukránok az EU-s támogatáshoz hozzájussanak, a miniszter emlékeztetett: a magyar hozzájárulás nélkül ezt a 90 milliárdot nem tudja az EU folyósítani, egyhangúnak kell lennie a döntésnek.

– Amit a magyar kormányról mondott az elmúlt hónapokban Zelenszkij, nem tekintjük személyes ügynek, nem elvi alapon teszünk lehetetlenné ukrán támogatásokat.

Tudomásul vesszük, hogy az Európai Unió tagállamainak többsége Ukrajnát támogatni akarják. Ha nem kell részt vennünk ebben, nem akadályozzuk, de ha veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot, megszegve a jogi kötelezettségeket, semmilyen támogatást nem tudunk adni Ukrajnának

– húzta alá a tárcavezető.

Szintén újságírók kérdésre felidézte, hogy a kormány egy hónappal ezelőtt meghozta azt a döntést, hogy a stratégiai kőolajkészlethez való hozzáférést lehetővé teszi. Az energia továbbra is biztosított – hangsúlyozta Gulyás Gergely. Egyetért Robert Fico szlovák elnök nyilatkozatával, aki egyértelművé tette, hogy egy olyan vizsgálóbizottság a Barátság kőolajvezeték ügyében, amelynek nincs magyar és szlovák tagja, csak vicc lehet. Mindez jól mutatja az összejátszást és az inkorrektséget, Brüsszel nem segít hazánknak, ezért magunkért kell kiállni – tette hozzá.