Gulyás Gergely

Amíg nincs olaj, nincs támogatás Ukrajnának – kövesse nálunk élőben! + videó

Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismét Kormányinfót tartanak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 9:41
kormányinfo Mirkó István
A tegnapi kormányülés fő témája az európai helyzet értékelése volt, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök elutazott az uniós csúcsra – tájékoztatott a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az uniós csúcs hivatalosan Európa versenyképességéről szól, de valójában Ukrajna helyzetéről és a háború meghosszabbításáról lesz szó. Ezzel kapcsolatban változatlan Magyarország álláspontja: amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány nem járul hozzá semmilyen Ukrajnának kedvező döntéshez, sem a huszadik szankciós csomaghoz, sem a 90 milliárd eurós támogatás folyósításához.

Újságírói kérdésre Gulyás Gergely közölte: ha három hét múlva elindul és meg is érkezik a kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, akkor Magyarország jóvá tudja hagyni az EU által folyósított hitelnek nevezett támogatást.

– Tegnap a kormány is foglalkozott ezzel, és a miniszterelnök is nyilatkozott erről, semmi okunk nincs rá, hogy bízzunk Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szavában, pláne, miután megfenyegette Magyarország miniszterelnökét – tette hozzá. Arról, hogy Magyarország hogyan tudja megakadályozni, hogy az ukránok az EU-s támogatáshoz hozzájussanak, a miniszter emlékeztetett: a magyar hozzájárulás nélkül ezt a 90 milliárdot nem tudja az EU folyósítani, egyhangúnak kell lennie a döntésnek.

– Amit a magyar kormányról mondott az elmúlt hónapokban Zelenszkij, nem tekintjük személyes ügynek, nem elvi alapon teszünk lehetetlenné ukrán támogatásokat.

Tudomásul vesszük, hogy az Európai Unió tagállamainak többsége Ukrajnát támogatni akarják. Ha nem kell részt vennünk ebben, nem akadályozzuk, de ha veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot, megszegve a jogi kötelezettségeket, semmilyen támogatást nem tudunk adni Ukrajnának

– húzta alá a tárcavezető.

Szintén újságírók kérdésre felidézte, hogy a kormány egy hónappal ezelőtt meghozta azt a döntést, hogy a stratégiai kőolajkészlethez való hozzáférést lehetővé teszi. Az energia továbbra is biztosított – hangsúlyozta Gulyás Gergely. Egyetért Robert Fico szlovák elnök nyilatkozatával, aki egyértelművé tette, hogy egy olyan vizsgálóbizottság a Barátság kőolajvezeték ügyében, amelynek nincs magyar és szlovák tagja, csak vicc lehet. Mindez jól mutatja az összejátszást és az inkorrektséget, Brüsszel nem segít hazánknak, ezért magunkért kell kiállni – tette hozzá. 

 

Kitiltottak három ukránt

A miniszter közölte: a kormány arról is döntött, hogy

három ukrán állampolgárt kitiltanak Magyarországról,

és ezáltal a teljes schengeni övezetből. Ők személyesen fenyegették vagy Magyarországot, vagy a miniszterelnököt, vagy a miniszterelnök családját.

A kormány további hétmilliárd forinttal segíti a tejtermelő gazdákat – jelentette be Gulyás Gergely. Ennek oka a háború és a viszontvám is, valamint az, hogy megnőtt a tejet adó tehenek száma Európában. A kormány reméli, hogy nem hónapokon át fennmaradó folyamatról van szó, hanem átmeneti állapotról. A jelenlegi döntés segít a termelőknek és a magyar mezőgazdaságnak – hangsúlyozta.

Vitályos Eszter közölte: április 8-ig meghosszabbították a nemzeti petíció visszaküldésének határidejét.

 

Vereségre készül a Tisza

A tájékoztatón újságírói részről felvetődött, hogy a Tisza folyamatosan arról beszél, hogy választási csalással nyerhet csak a Fidesz.

– Láthatóan a baloldal a vereségre készül, és a külföldi szövetségeseit is erre készíti fel, erre utaló nyilatkozatokat tesz. Magyarországon a választópolgárok döntenek arról, ki juthat be a parlamentbe, ez április 12-én kiderül.

Azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon a választások lebonyolítása professzionális, semmilyen kétség nem merült fel, nem úgy, mint az osztrák vagy a német választási szerveknél, ahol választásokat kellett megismételni.

Minden ilyen vád mögött a vereség miatti félelem áll, semmilyen orosz beavatkozás nincs, ellenben az ukránok nagyon is jelen vannak – közölte Gulyás Gergely.

– A Kijev–Brüsszel-tengely arra játszik, hogy a jobboldali kormányt eltávolítsa, ezért mindent megtesznek, hogy segítsék a politikai ellenfeleinket – állapította meg a miniszter. Rámutatott: ha a Fidesz nyer, újabb négy év kormányzás következik, így Brüsszelnek és Kijevnek is az lesz az érdeke, hogy megegyezzen a magyar állammal.

– Van egy cenzúra, ami érinti Magyarországot és a magyar kormányt. Trump elnök ezt megszüntette az Egyesült Államokban, de úgy tűnik, Európában még nem sikerült – válaszolta Gulyás Gergely azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unióban korlátozzák a közösségi médiában a liberális állásponttól eltérő tartalmak hozzáférését, amivel a magyar választások előtt a Brüsszel által preferált Tiszát akarják helyzetbe hozni a miniszterelnökkel szemben.

A Tisza Párthoz érkező ukrán pénzekről titkosszolgálati jelentés készült

– tájékoztatott a tárcavezető. Közölte: a nemzetbiztonsági bizottság már megismerte a dokumentumot, és kezdeményezték a titkosságának a feloldását. Ez folyamatban van, szerinte két héten belül nyilvános lehet a jelentés.

Gulyás Gergely a tiszás Tárkányi Zsolt karlendítős botrányáról elmondta:

Ha a Tisza Pártnak belefér a náci karlendítés, akkor a választópolgároknak kell a megfelelő következtetést levonni.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Mirkó István)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
