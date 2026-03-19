Orbán Viktor miniszterelnök az X-en osztott meg egy videót a brüsszeli EU-csúcson tartott sajtótájékoztatójáról, amelyhez határozott üzenetet fűzött.
Orbán Viktor: Ez nem játék, ideje véget vetni az olajblokádnak
Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcsról megosztott videójában hangsúlyozta: nem játék a magyarok energiaellátása, és világossá tette, hogy hazánk nem szívességet kér, hanem a jogosan járó energiaforrásokhoz való hozzáférést követeli.
A kormányfő bejegyzésében kiemelte:
Ez nem játék. A megfizethető energiához való hozzáférés létfontosságú a magyar családok és vállalkozások számára.
Hozzátette, hogy Magyarország nem szívességet kér, hanem azt követeli, ami jogosan megilleti.
Azt követeljük, ami jogosan a miénk, ami melegen tartja az otthonainkat és működteti a gazdaságunkat
– fogalmazott.
További Külföld híreink
Orbán Viktor a bejegyzés végén hangsúlyozta: ideje véget vetni az olajblokádnak.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
