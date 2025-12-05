A Krasznodari területi operatív törzs közlése szerint a temrjuki kikötőben károk keletkeztek, miután a dróntámadás során tüzek ütöttek ki. Korábban helyi lakosok arról számoltak be, hogy támadás érte a kikötőt, és üzemanyagtartályok égtek. A regionális hatóságok nem részletezték, pontosan mi sérült meg, csupán azt közölték, hogy a temrjuki kikötő infrastruktúrájának elemei károsodtak. Az operatív törzs szerint minden munkatársat evakuáltak, sérülés pedig nem történt – számolt be az Origo.
Éjjeli dróncsapás okozott károkat Oroszországban, Moszkva nem marad sokáig csendben
Ukrán drónok csapást mértek Oroszország krasznodari térségében a temrjuki tengeri kikötőre, valamint a szamarai régióban található Szizran olajfinomítóra – közölték orosz hivatalos források és médiabeszámolók.
A temrjuki kikötő az Azovi-tenger egyik meghatározó orosz létesítménye. Olajexport-terminált működtet, ahol orosz kőolajtermékeket fogadnak, tárolnak és továbbítanak, valamint egy nagy cseppfolyósított gázüzem is itt található.
Az orosz Astra hírportál által elemzett helyszíni felvételek szerint a támadás után a kikötő gázterminálja égett.
A szamarai területen fekvő Szizran lakói ugyanezen az éjszakán robbanásokról számoltak be a helyi olajfinomító térségében
További Külföld híreink
– írta az Astra. A lakosok videókat és fotókat osztottak meg a támadásról a közösségi médiában. Szergej Volodcsenkov, Szizran polgármestere megerősítette a dróntámadást, azonban konkrét célpontokat nem nevezett meg – írja a The Kyiv Independent.
További Külföld híreink
Ukrajna rendszeresen bevet saját fejlesztésű, nagy hatótávolságú drónokat az orosz olajipari infrastruktúra elleni csapásokban. Kijevi kormányzati és katonai szereplők ezeket Ukrajna hosszú távú szankcióinak nevezik.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb botrány Ukrajnában: folytatódik a korrupciós hullám, ezúttal egy képviselő bukott le
Nincs megállás.
Az oroszok pénzéért utazik Belgiumba a német kancellár
Sok minden eldől a következő napokban.
Felháborította a brüsszelieket a betlehem megcsúfolása
A kritikusok a bibliai történet és a nyugati kultúra eltorzításáról beszélnek.
Párizs: négy férfi erőszakolt meg egy kislányt egy gyorsétterem mosdójában
Elszabadult a bűnözés a francia fővárosban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb botrány Ukrajnában: folytatódik a korrupciós hullám, ezúttal egy képviselő bukott le
Nincs megállás.
Az oroszok pénzéért utazik Belgiumba a német kancellár
Sok minden eldől a következő napokban.
Felháborította a brüsszelieket a betlehem megcsúfolása
A kritikusok a bibliai történet és a nyugati kultúra eltorzításáról beszélnek.
Párizs: négy férfi erőszakolt meg egy kislányt egy gyorsétterem mosdójában
Elszabadult a bűnözés a francia fővárosban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!