Ukrajnatámadásdrónorosz-ukrán háború

Éjjeli dróncsapás okozott károkat Oroszországban, Moszkva nem marad sokáig csendben

Ukrán drónok csapást mértek Oroszország krasznodari térségében a temrjuki tengeri kikötőre, valamint a szamarai régióban található Szizran olajfinomítóra – közölték orosz hivatalos források és médiabeszámolók.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 8:32
Októberben rekordmennyiségű drón-észlelést regisztráltak Forrás: AFP
A Krasznodari területi operatív törzs közlése szerint a temrjuki kikötőben károk keletkeztek, miután a dróntámadás során tüzek ütöttek ki. Korábban helyi lakosok arról számoltak be, hogy támadás érte a kikötőt, és üzemanyagtartályok égtek. A regionális hatóságok nem részletezték, pontosan mi sérült meg, csupán azt közölték, hogy a temrjuki kikötő infrastruktúrájának elemei károsodtak. Az operatív törzs szerint minden munkatársat evakuáltak, sérülés pedig nem történt – számolt be az Origo.

Ukrán drónok csaptak le Oroszországra éjszaka – illusztráció (Fotó: ANTON SHTUKA / AFP)
llusztráció. Fotó: AFP

A temrjuki kikötő az Azovi-tenger egyik meghatározó orosz létesítménye. Olajexport-terminált működtet, ahol orosz kőolajtermékeket fogadnak, tárolnak és továbbítanak, valamint egy nagy cseppfolyósított gázüzem is itt található.

Az orosz Astra hírportál által elemzett helyszíni felvételek szerint a támadás után a kikötő gázterminálja égett.

A szamarai területen fekvő Szizran lakói ugyanezen az éjszakán robbanásokról számoltak be a helyi olajfinomító térségében

 – írta az Astra. A lakosok videókat és fotókat osztottak meg a támadásról a közösségi médiában. Szergej Volodcsenkov, Szizran polgármestere megerősítette a dróntámadást, azonban konkrét célpontokat nem nevezett meg – írja a The Kyiv Independent.

Ukrajna rendszeresen bevet saját fejlesztésű, nagy hatótávolságú drónokat az orosz olajipari infrastruktúra elleni csapásokban. Kijevi kormányzati és katonai szereplők ezeket Ukrajna hosszú távú szankcióinak nevezik.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

1
2
3
4
5
6
7
8

