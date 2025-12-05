Éjjeli dróncsapás okozott károkat Oroszországban, Moszkva nem marad sokáig csendben

A Krasznodari területi operatív törzs közlése szerint a temrjuki kikötőben károk keletkeztek, miután a dróntámadás során tüzek ütöttek ki. Korábban helyi lakosok arról számoltak be, hogy támadás érte a kikötőt, és üzemanyagtartályok égtek. A regionális hatóságok nem részletezték, pontosan mi sérült meg, csupán azt közölték, hogy a temrjuki kikötő infrastruktúrájának elemei károsodtak. Az operatív törzs szerint minden munkatársat evakuáltak, sérülés pedig nem történt – számolt be az Origo.

llusztráció. Fotó: AFP