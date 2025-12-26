Orbán ViktorSipos Erzsébetkarácsony

Milyen volt a gyermek Orbán Viktor? A miniszterelnök édesanyja elárulta + videó

A kormányfő gyermekkoráról, személyiségéről és a családi karácsonyról is mesélt a CiviliZilla csatornáján megjelent interjúban Sipos Erzsébet, a miniszterelnök édesanyja. A hangulatos beszélgetésből az is kiderült, milyen Orbánéknál a családi karácsony.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 12:32
Bensőséges hangulatú interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök édesanyja a CiviliZilla csatornának. 

Sipos Erzsébet, Orbán Viktor édesanyja (Forrás: Facebook)

A beszélgetésből sok minden kiderült, többek közt az is, hogy milyen gyerek volt a kormányfő, megmutatkoztak-e már akkor a vezetői képességei? 

Kimondottan komoly kisgyerek volt

– árulta el Sipos Erzsébet, aki szerint fia már gyerekkorában is határozott egyéniség volt, aki már az óvodában is kitűnt a társai közül azzal, hogy „a világot komolyan vette”. 

A kormányfő édesanyja beszélt arról is, hogy

 a magyar miniszterelnök okos, értelmes, jól tanuló gyermek volt.

A beszélgetésben természetesen szó esett a foci iránti rajongásról, és arról is, hogy Orbán Viktornak már gyerekkorában megmutatkozott a vezetői mellett a szervezői képessége is. A miniszterelnök édesanyja elmondta, hogy a fia mindig rendet akart maga körül, erősen reagált az igazságtalanságra. Azt is elárulta, hogy Orbán Viktor politikai pályára lépését kezdetben ellenezte, a szocializmus alatt átélt személyes családi traumák miatt. Mint mondta, kifejezetten rossz véleménye volt a politikáról, és nem szerette volna, ha gyermeke ebbe az irányba indul el.

Az interjúban szó esett a család karácsonyi szokásairól is.

Nekem 26-án születésnapom van, és akkor az összes gyerek jön. De nem csak hogy a gyerekek meg a dédunokák és az unokák, hanem az én húgom is, aki szintén nagycsaládos, úgyhogy általában 40-en vagyunk

– mesélte a miniszterelnök édesanyja, aki azt sem titkolta, hogy minden évben maga készíti el a hagyományos ünnepi ételeket. 

Arra a kérdésre, mit kíván fiának karácsonyra, úgy fogalmazott: 

azt, hogy maradjon minden úgy, ahogy van, senkinek ne essen baja, a család éljen szeretetben – politikusként pedig „lehetőleg nyerjen”.  

A teljes beszélgetést itt tudja meghallgatni:  

Borítókép: Orbán Viktor és édesanyja (Orbán Viktor Facebook-oldala)


Fontos híreink

