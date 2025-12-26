Orbán ViktorbokszzsákBenettVácrátót

Orbán Viktor: Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó + videó

„Szavak helyett tettek” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett legújabb videójához. Orbán Viktor teljesítette a vácrátóti kis Benettnek tett ígéretét: elküldte a kisfiúnak a még novemberben beígért bokszzsákot és bokszkesztyűt.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 26. 9:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Novemberben,  a vácrátóti háborúellenes alírásgyűjtést követően látogatta meg Orbán Viktor a Dömötör családot. A miniszterelnöknek a legfiatalabb családtag még a bokszolói képességeit is bemutatta.

Vácrátót, 2025. november 19. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a kormánypártok Mondjunk nemet a háborús tervekre! címmel meghirdetett aláírásgyűjtésén Vácrátóton 2025. november 19-én. Jobbról Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
 Orbán Viktor miniszterelnök (középen) a kormánypártok Mondjunk nemet a háborús tervekre! címmel meghirdetett aláírásgyűjtésén Vácrátóton 2025. november 19-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 „A bokszzsákot nem felejtem el” – ígérte a kormányfő, aki, mint az a karácsony második napján a Facebook-oldalán megosztott videóból kiderül – valóban tartotta a szavát. 

Kedves Benett, Vácrátóton! Találkozhattunk ott nálatok, a házatokban, akkor beszéltünk a bokszzsákról és a bokszkesztyűkről. Azt ígértem, hogy segítek. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó

– üzente a kormányfő a kisfiúnak, akinek el is küldte karácsonyra az ajándékokat. 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpázmány péter

Rőzséket gyújtott

Pilhál György avatarja

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu