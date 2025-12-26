Orbán Viktor: Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó + videó

Novemberben, a vácrátóti háborúellenes alírásgyűjtést követően látogatta meg Orbán Viktor a Dömötör családot. A miniszterelnöknek a legfiatalabb családtag még a bokszolói képességeit is bemutatta.
„A bokszzsákot nem felejtem el” – ígérte a kormányfő, aki, mint az a karácsony második napján a Facebook-oldalán megosztott videóból kiderül – valóban tartotta a szavát.
Kedves Benett, Vácrátóton! Találkozhattunk ott nálatok, a házatokban, akkor beszéltünk a bokszzsákról és a bokszkesztyűkről. Azt ígértem, hogy segítek. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó
– üzente a kormányfő a kisfiúnak, akinek el is küldte karácsonyra az ajándékokat.
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!