Itt van Orbán Viktor legújabb ígérete

A vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtés után Orbán Viktor meglátogatta a Dömötör családot is, ahol három kisgyermeket nevelnek. A miniszterelnök a közösségi oldalán videót is közzétett a találkozásról. A kormányfő rámutatott: a Dömötör család is békében és biztonságban akar élni.

Orbán Viktor is gyűjti az aláírásokat a háború ellen Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. Magyarország nem kér a háborús tervekből!

– jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő jelenléte a gyermekek érdeklődését is felkeltette, a legfiatalabb még a bokszolói képességeit is bemutatta Orbán Viktornak, aki egy ígéretet is tett a család legifjabb tagjának. „A bokszzsákot nem felejtem el” – írta bejegyzéséhez a miniszterelnök.

A kormányfő egy másik családot is meglátogatott, a Lukács családot. Ott a miniszterelnök az egyik régi trükkjét is megosztotta, valamint szintén jelezte: a Lukácsék nem azért nevelték fel tiszteséggel a gyerekeiket és építették fel a vállalkozásukat, hogy egy csapat bürokrata tönkretegye az életüket és az unokáikat is adósságba verje a háború miatt.

A találkozó előtt a vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtésen a kormányfőt nagy tömeg fogadta. Orbán Viktor akkor úgy fogalmazott: „országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!”