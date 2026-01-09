Retteghet a Barcelona, úton a Real Madrid csodafegyvere Szaúd-Arábia felé

Kialakult a spanyol Szuperkupa döntője, miután szerdán a címvédő FC Barcelona 5-0-ra legyőzte az Athletic Bilbaót, míg a Real Madrid hatalmas csatában 2-1-re jobbnak bizonyult városi riválisánál, az Atléticónál, így a finálét vasárnap magyar idő szerint 20 órától a két óriás vívhatja. Az El Clásico két résztvevője tizenkilencedszer találkozik egymással a Szuperkupában – zsinórban negyedszer vívják egymás ellen a finálét –, az eddigi mérleg tíz Real- és hat Barcelona-siker mellett két döntetlen. Ezúttal egy nagy visszatérő, Kylian Mbappé lehet a mérleg nyelve. A francia csatár ugyan hiányzott az elődöntőből a sérülése miatt, ám a kissé botrányosra sikeredett madridi derbit nélküle is megnyerte a Real.

Xabi Alonso boldogan jelentette be, Mbappé sérülése gyógyult már annyira, hogy pályára léphessen a vasárnapi El Clasicón. Fotó: NurPhoto

Kylian Mbappé felépült, és Dzsiddába utazik

Nagyon sokáig úgy volt, hogy Kylian Mbappé megállítása miatt nem kell aggódniuk a riválisoknak, mert a világbajnok csatár kihagyja a szuperkupát. A 25 éves világsztár egy ideje térdsérüléssel küzd. Ám az orvosok véleménye szerint Mbappé – amennyiben ő is úgy érzi – játékra alkalmas, még ha esetleg a térde nem is bírna kilencven percet. Éppen ezért a csatár most mégis Dzsiddába utazik, hogy csatlakozzon a csapattársaihoz.

Xabi Alonso bizakodó a döntő előtt

Xabi Alonso a jó hírrel az Atlético legyőzését követő sajtótájékoztatón lepte meg az újságírókat. Mint elárulta, Mbappé esetleges szereplése előtt megnyílt a lehetőség, és minden azon múlik, hogy a francia játékos miként érzi magát, hogyan teljesít az edzéseken. Egy biztos, Mbappé nem lesz kezdő, és a pályára lépése attól függ, hogyan alakul a vasárnapi finálé. – Sokkal jobban van, jól érzi magát, és készen áll arra, hogy pont úgy játsszon, mint azt a csapattársai bemutatták az elődöntőben. Szeretne segíteni a csapaton, azonban vigyázunk rá, hiszen a döntő teljesen más lesz – közölte a Marca kérdésére Xabi Alonso. Hogy mit jelent, ha a csatár a Realban pályára lép?

Mbappé statisztikája 2025/26-os idényben La Liga: 18 meccs, 18 gól, 4 gólpassz

Király Kupa: 1 meccs, 2 gól

Bajnokok Ligája-alapszakasz: 5 meccs, 9 gól

Francia válogatott: 4 meccs, 5 gól, 3 gólpassz

ÖSSZESEN: 28 meccs, 30 gól, 7 gólpassz

A fenti statisztikai adatok egyértelműen igazolják, ha Mbappé pályára lép, alapvetően változnak meg a döntő esélyei, mintha a Real gólfelelőse nem lenne ott a társai között.