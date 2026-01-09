Kylian Mbappéreal madridbarcelonaxabi alonsodöntő

Retteghet a Barcelona, úton a Real Madrid csodafegyvere Szaúd-Arábia felé

Mint az csütörtökön késő este kiderült, a Real Madrid lesz a címvédő FC Barcelona ellenfele a spanyol labdarúgó Szuperkupa vasárnapi döntőjében. A katalánok kiváló formában vannak, 5-0-ra lelépték a Bilbaót az elődöntőben, ám most elkezdhetnek izgulni, ugyanis a királyiak legnagyobb ásza, Kylian Mbappé „hirtelen" a gyógyulás útjára lépett, és Xabi Alonso elárulta, a dzsiddai döntőben ott lesz a csatár. Ezzel a bejelentéssel alaposan megnőtt a madridiak esélye a végső sikerre.

Molnár László
2026. 01. 09. 10:13
Kylian Mbappe már mutatja, merre van Dzsidda, hisz utazik csapata után a Szuperkupa vasárnapi döntőjére
Kylian Mbappe már mutatja, merre van Dzsidda, hisz utazik csapata után a Szuperkupa vasárnapi döntőjére Fotó: NurPhoto/Jose Breton
Kialakult a spanyol Szuperkupa döntője, miután szerdán a címvédő FC Barcelona 5-0-ra legyőzte az Athletic Bilbaót, míg a Real Madrid hatalmas csatában 2-1-re jobbnak bizonyult városi riválisánál, az Atléticónál, így a finálét vasárnap magyar idő szerint 20 órától a két óriás vívhatja. Az El Clásico két résztvevője tizenkilencedszer találkozik egymással a Szuperkupában – zsinórban negyedszer vívják egymás ellen a finálét –, az eddigi mérleg tíz Real- és hat Barcelona-siker mellett két döntetlen. Ezúttal egy nagy visszatérő, Kylian Mbappé lehet a mérleg nyelve. A francia csatár ugyan hiányzott az elődöntőből a sérülése miatt, ám a kissé botrányosra sikeredett madridi derbit nélküle is megnyerte a Real.

Xabi Alonso boldogan jelentette be, Mbappé sérülése gyógyult már annyira, hogy pályára léphessen a vasárnapi El Classicón
Xabi Alonso boldogan jelentette be, Mbappé sérülése gyógyult már annyira, hogy pályára léphessen a vasárnapi El Clasicón. Fotó: NurPhoto

Kylian Mbappé felépült, és Dzsiddába utazik

Nagyon sokáig úgy volt, hogy Kylian Mbappé megállítása miatt nem kell aggódniuk a riválisoknak, mert a világbajnok csatár kihagyja a szuperkupát. A 25 éves világsztár egy ideje térdsérüléssel küzd. Ám az orvosok véleménye szerint Mbappé – amennyiben ő is úgy érzi – játékra alkalmas, még ha esetleg a térde nem is bírna kilencven percet. Éppen ezért a csatár most mégis Dzsiddába utazik, hogy csatlakozzon a csapattársaihoz. 

 

Xabi Alonso bizakodó a döntő előtt

Xabi Alonso a jó hírrel az Atlético legyőzését követő sajtótájékoztatón lepte meg az újságírókat. Mint elárulta, Mbappé esetleges szereplése előtt megnyílt a lehetőség, és minden azon múlik, hogy a francia játékos miként érzi magát, hogyan teljesít az edzéseken. Egy biztos, Mbappé nem lesz kezdő, és a pályára lépése attól függ, hogyan alakul a vasárnapi finálé. – Sokkal jobban van, jól érzi magát, és készen áll arra, hogy pont úgy játsszon, mint azt a csapattársai bemutatták az elődöntőben. Szeretne segíteni a csapaton, azonban vigyázunk rá, hiszen a döntő teljesen más lesz – közölte a Marca kérdésére Xabi Alonso. Hogy mit jelent, ha a csatár a Realban pályára lép?

Mbappé statisztikája 2025/26-os idényben

  • La Liga: 18 meccs, 18 gól, 4 gólpassz
  • Király Kupa: 1 meccs, 2 gól
  • Bajnokok Ligája-alapszakasz: 5 meccs, 9 gól
  • Francia válogatott: 4 meccs, 5 gól, 3 gólpassz
  • ÖSSZESEN: 28 meccs, 30 gól, 7 gólpassz

A fenti statisztikai adatok egyértelműen igazolják, ha Mbappé pályára lép, alapvetően változnak meg a döntő esélyei, mintha a Real gólfelelőse nem lenne ott a társai között.

Hansi Flick és az F betűs tengely

A katalánoknak is megvan a maguk fegyvere az egyre jobban összecsiszolódott Ferran Torres és Fermín duóval. A Ferran–Fermín páros állandóan megtalálja egymást a meccseken, függetlenül attól, hogy a Barcelona német mestere, Hansi Flick milyen szerepet szán nekik. A Mundodeportivo.com szerint valószínűleg a vasárnapi fináléban is mindketten kezdenek, hiszen Ferran gólt lőtt a Bilbao elleni elődöntőben, Fermín pedig adott két gólpasszt – az egyiket éppen Ferran Torresnek, míg a másikat Raphinhának –, azaz nagy szerepük volt a baszkok 5-0-s szétzúzásában.

A Barcelona hírhedt F-tengelye, a Ferran-Fermín duó lehet a katalának nagy fegyvere a vasárnapi El Classicon
A Barcelona hírhedt tengelye, a Ferran–Fermín duó lehet a katalánok nagy fegyvere. Forrás: Mundodeportivo.com

Ferran Torres egyre inkább középcsatárként játszik, és Fermín a közelmúlt meccsein három gólpasszt adott a szélsőből centerré avanzsált csapattársának, míg Ferran az egyetlen gólpasszát éppen Fermínnek adta. Ez a kémia nem véletlen, könnyedén megértik egymást, mert nagyon hasonló a játékfelfogásuk: maximális intenzitás, labdabiztonság és remek letámadás. Hansi Flick eldönti majd, hogy pályára lépnek-e a vasárnapi döntőben, és ha igen, akkor milyen taktikával.

Ferran gólpassza Fermínnek:

 

 

