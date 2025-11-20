Így járt iskolába Orbán Viktor + videó

Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

2025. 11. 20. 13:32
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
A vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtés után Orbán Viktor meglátogatta a Lukács családot, akikkel egy régi trükkjét is megosztotta. A miniszterelnök a közösségi oldalán egy videót is közzétett a találkozásról. Itt elhangzik, hogy a hideg ellen forró krumplival védekezett, miközben gyalogolt az iskolába.

A kormányfő a videóhoz azt írta: „ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát! Írjuk alá minél többen”.

Vácrátót, 2025. november 19. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a kormánypártok Mondjunk nemet a háborús tervekre! címmel meghirdetett aláírásgyűjtésén Vácrátóton 2025. november 19-én. Jobbról Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ahogy lapunk korábban már beszámolt a találkozóról, Orbán Viktor akkor azt jelezte, a Lukácsék nem azért nevelték fel tiszteséggel a gyerekeiket és építették fel a vállalkozásukat, hogy egy csapat bürokrata tönkretegye az életüket és az unokáikat is adósságba verje a háború miatt.

Az ő akaratukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. És ott világosan el fogom mondani: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

– jelentette ki a miniszterelnök.

A találkozó előtt a vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtésen a kormányfőt nagy tömeg fogadta. Orbán Viktor akkor úgy fogalmazott: „országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát.”

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

