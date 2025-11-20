Így járt iskolába Orbán Viktor + videó

A vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtés után Orbán Viktor meglátogatta a Lukács családot, akikkel egy régi trükkjét is megosztotta. A miniszterelnök a közösségi oldalán egy videót is közzétett a találkozásról. Itt elhangzik, hogy a hideg ellen forró krumplival védekezett, miközben gyalogolt az iskolába.

A kormányfő a videóhoz azt írta: „ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát! Írjuk alá minél többen”.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ahogy lapunk korábban már beszámolt a találkozóról, Orbán Viktor akkor azt jelezte, a Lukácsék nem azért nevelték fel tiszteséggel a gyerekeiket és építették fel a vállalkozásukat, hogy egy csapat bürokrata tönkretegye az életüket és az unokáikat is adósságba verje a háború miatt.

Az ő akaratukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. És ott világosan el fogom mondani: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

– jelentette ki a miniszterelnök.

A találkozó előtt a vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtésen a kormányfőt nagy tömeg fogadta. Orbán Viktor akkor úgy fogalmazott: „országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát.”