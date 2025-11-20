Így járt iskolába Orbán Viktor + videó

A vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtés után Orbán Viktor meglátogatta a Lukács családot, akikkel egy régi trükkjét is megosztotta. A miniszterelnök a közösségi oldalán egy videót is közzétett a találkozásról. Itt elhangzik, hogy a hideg ellen forró krumplival védekezett, miközben gyalogolt az iskolába.
A kormányfő a videóhoz azt írta: „ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát! Írjuk alá minél többen”.
Ahogy lapunk korábban már beszámolt a találkozóról, Orbán Viktor akkor azt jelezte, a Lukácsék nem azért nevelték fel tiszteséggel a gyerekeiket és építették fel a vállalkozásukat, hogy egy csapat bürokrata tönkretegye az életüket és az unokáikat is adósságba verje a háború miatt.
Az ő akaratukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. És ott világosan el fogom mondani: Magyarország nem kér a háborús tervekből!
– jelentette ki a miniszterelnök.
A találkozó előtt a vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtésen a kormányfőt nagy tömeg fogadta. Orbán Viktor akkor úgy fogalmazott: „országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!