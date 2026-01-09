458 ezer forintos bírságot kapott egy autós Óbudán

Közel ezer olyan autós volt Budapesten decemberben, akit lefényképezett egy traffiboxba tett traffipax.

A II. kerületben telepített traffiboxok adatai szerint 2025 decemberében összesen 322 gyorshajtót mértek be. A legnagyobb mért sebességet az Árpád fejedelem útján rögzítették, ahol egy jármű a megengedett 50 km/óra helyett 98 km/órával közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A III. kerületben telepített traffiboxok adatai szerint 2025 decemberében összesen 145 járművezető haladta meg a megengedett sebességet.

A legnagyobb mért sebesség 151 km/óra volt az 50 km/órás útszakaszon, amely miatt 458 ezer forint bírságot szabtak ki.

A VI. kerületben a 2025. november végén üzembe helyezett traffiboxok 2025. december 1. és 31. között az Andrássy úton és a Podmaniczky utcában összesen 205 gyorshajtót mértek be. A legnagyobb mért sebesség 96 km/óra volt az 50-es útszakaszon, amely miatt 140 ezer forint közigazgatási bírságot róttak ki.

A XV. kerületben 2025. decemberében összesen csak 34 gépjárművezető lépte túl a megengedett legnagyobb sebességhatárt minimum 15 km/h-val. A legnagyobb mért sebességet a Szentmihályi útnál rögzítették, egy 50 km/órás útszakaszon, ahol egy jármű 80-al közlekedett. Az eset miatt 70 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A XX. és XXIII. kerületi rendőrkapitányság területén 2025 decemberében összesen 97 óra 40 perc időtartamban végeztek méréseket, amelyek során 225 gépjárművezető lépte túl a megengedett sebességhatárt minimum 15 km/h-val. A XX. kerületi Helsinki úton 46 óra alatt, 50 km/órás útszakaszon 200, míg a Mártírok útján 51 és fél óra alatt 25 gyorshajtót rögzítettek.