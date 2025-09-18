Rendkívüli

Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló

Tényleg bírságolnak gyorshajtásért a magyar smiley-s traffipaxok?

Gyorshajtásnál mosoly helyett lefelé görbülő szájat mutat a dobozok kijelzője. Vajon mindig jön sárga csekk?

2025. 09. 18. 8:50
Fotó: Medirlab
Egy ideje újfajta traffipax-dobozokra lehetnek figyelmesek sokan a hazai utak mentén, amelyek nem azonosak a vagy jól láthatóan üres, vagy valóban sebességmérő készüléket rejtő, egyre több településen bevetett Traffiboxokkal. Az új eszközök hivatalos neve Traffipack kültéri kabinet, és a fémház cizelláltabb kialakításán túl abban különböznek jelentősen az eddigi dobozoktól, hogy a kameraüveg alatti modulon egy smiley-kijelző található. Ha az autós legfeljebb a megengedett sebességgel hajt, zöld mosoly világít, ha pedig túl gyors, a piros színű szomorkodás látható. 

Önálló áramellátással is rendelhető a Traffipack
(Fotó: Medirlab)

De vajon a sietős vezetők mosolyát is lefelé görbíti – vagyis, bizonyos tempó felett megkapják postán a bírságot? Nos, a gyártó Medirlab honlapján található tájékoztatás szerint a kedvelt megrendelői konfigurációban a Traffipack egy „beépített mikrohullámú radarral működő úgynevezett edukációs sebességmérő, amely a rendőrségi joghatályos műszertől függetlenül képes a közlekedés szereplőinek jogkövető magatartását elősegíteni”. Magyarul áltraffipax, amelynek egyik példányát az Ésszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület (Traffix.hu) munkatársa vette közelről szemügyre Pilisszentkereszten, és kiderült, csak irizáló matricákból álló dísz a kamerarésze. Íme, a róla készült kép:

Csak megmutatja a sebességet, de nincs a VÉDA-rendszerbe kötve
(Fotó: Traffix.hu)

Ám érdemes tovább olvasni a Traffipack leírását, ugyanis beszerelhető a házába a rendőrségi VÉDA-rendszerbe illeszkedő Trafficapture TC-108 lézeres mérőműszer. Igaz, ez meglehetősen ritkán fordul elő, mert ez a készülék elég drága, és képességei miatt a rendőrség inkább a mobil mérésekhez használja előszeretettel. Hamarosan azonban megváltozik a gyakorlat: a Vezess.hu riportja szerint már tesztüzemben van és hitelesítésnél tart a Medirlab újabb eszköze, a Trafficapture Lite, amely TC108-asoknál egyszerűbb (saját kijelző nélküli), olcsóbb, kifejezetten fix telepítésre szánt kistestvére. Ebből bizony sokat tervez beszerezni a rendőrség, és egy részük a smiley-es dobozokban fog lapulni. 

Íme, a kompakt és megfizethető Trafficapture Lite
(Fotó: Medirlab)

 

 


 

Csépányi Balázs
Lengyel Tamás

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Csépányi Balázs avatarja

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

