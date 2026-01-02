Slot csak annak tud örülni, hogy csapattársa nem követte Szoboszlai példáját

Arne Slot, a Liverpool menedzsere a napokban sajtótájékoztatóról sajtótájékoztatóra jár. A Leeds elleni unalmas 0-0 után már csütörtök este az újságírók elé kellett állnia (ülnie), péntek kora délután pedig a megszokott esemény, a hétvégi meccset, ez esetben a vasárnapi, Fulham elleni bajnokit felvezető sajtótájékoztató következett.

Slot tartott attól, hogy Ibrahima Konaté sárga lapot kap (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Bő fél nap elteltével Slot sok újdonsággal nem tudott szolgálni. Az újságíróktól értesült arról, hogy ez volt az első 0-0-s mérkőzése a Liverpool vezetőedzőjeként, aminek láthatóan nem örült. Mint mondta, nagy előrelépés, hogy a csapata alig enged helyzeteket az ellenfeleknek, azonban az ellenfél kapuja előtt gondjaik akadnak, mert bizony a sajátjainak is nehezére esik helyzeteket kidolgozni. Hozzátette, a Fulham ellen más találkozóra számít, mert az ellenfél nem parkolja majd le a buszt, hanem játszani szeretne – ez esetben a Liverpool is bizonyíthatná, hogy összeállt a védekezése.

Slot megtalálta az örömöt az ürömben

A meccsre készülve Slot a sérültekről is beszélt, és több pozitívummal is szolgált. Még a Leeds elleni döntetlenben, ürömben is megtalálta az örömet.

– Arra számítok, hogy Joe (Gomez – a szerk.) újra velünk edz majd, Wata (Endo – a szerk.) viszont még nem. Mindenki láthatta, hogy tegnap négy olyan játékos ült a kispadon, akik egyetlen percet sem játszottak a Premier League-ben, miközben még rengeteg mérkőzés van hátra. Szóval ha valaki azon morfondírozott, hogy miért cseréltem le Floriant (Wirtz – a szerk.), akkor fontos tudni: két nappal a Wolves elleni meccs után még mindig nagyon érezte a combhajlítóját. Ezért nem tudott edzeni, csak szerdán. Az előttünk álló rengeteg mérkőzést szem előtt tartva túl kockázatosnak tartottam volna, hogy a pályán maradjon, ha nincs elég Premier League-tapasztalattal rendelkező játékosunk bevethető állapotban. Természetesen Cody (Gakpo – a szerk.) jó csere volt, akit be lehetett hozni. Ezek mind olyan tényezők, amelyeket nekem, nekünk figyelembe kell vennünk annak érdekében, hogy a legalább a kis PL-tapasztalattal rendelkező játékosok is egészségesek maradjanak. Sűrű a menetrend, és már eddig is az volt.

Két hónapja tart a megállás nélküli futball, a legtöbb játékos hat-hét hónapja folyamatosan meccseket játszik. Senki sem sérült meg a Leeds ellen, ez örömteli, ahogy az is, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset. Ha valami pozitívumot kell kiemelnem a mérkőzésből, akkor ez a két dolog az, illetve az, hogy Ibou (Konaté – a szerk.) nem kapott sárga lapot, így nem tiltják el.

A Liverpool két játékosát eltiltották

Arne Slot ezzel arra utalt, hogy a Liverpool védője négy sárga lapnál tart a Premier League-ben, és ha a féltáv előtt még egyet kap, egy mérkőzést ki kellett volna hagynia. Most viszont már „biztonságban” van Konaté, ugyanis az angol élvonal szabályai szerint az idény második felében változnak a kritériumok: két bajnokira tiltják el azt, akit tízszer büntetnek sárgával 32 meccs alatt, és háromra, aki a 38 forduló bármelyik pontján eljut tizenötig.