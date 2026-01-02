kényszersorozásUkrajnaTCK

Éjjel vagy nappal: a kényszersorozóknak nem számít, mikor rabolják el az embereket az utcáról + videó

Hiába a béketárgyalások, az erőszakos toborzások folytatódnak Ukrajnában. A kényszersorozások brutalitása nem ismer határokat. A toborzótiszteknek pedig mindegy, hogy éjjel vagy fényes nappal van.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 17:00
Illusztráció. Ukrán katona Fotó: AFP
Újabb videók tanúskodnak az ukrajnai kényszersorozások brutalitásáról. Láthatóan a módszer már jól kipróbált: négy, öt, de akár hat-hét toborzótiszt is körbevesz egy embert, aki a segítségére siet, azt arrébb lökdösik, majd az áldozatot betuszkolják egy kisbuszba. Onnan pedig már egyenes út vezet a frontra. 

A TCK tisztjeit az sem érdekli, hogy éppen fényes nappal van vagy éjjel. Ahogy az sem, hogy esetleg egy nőt bántanak, miközben az védené a férjét. 

A kényszersorozás brutalitása pedig bizonyos esetekben elképesztő méreteket ölt.

 

1
2
3
4
5
6
7
8

