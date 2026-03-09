2026-ban már nem a BYD a legnagyobb kínai autógyártó

Az elmúlt három év nagy részében gyakran úgy tűnt, hogy a BYD nem tud hibázni. A vállalat folyamatosan új modelleket dobott piacra, bővítette kínálatát, illetve lenyűgöző ütemben növelte az eladásait a hazai piacán és globálisan is. A 2026-os év eleje azonban rosszul indult a cégnek, ami lehetővé tette a szintén kínai Geely számára, hogy megelőzze.

Az év első két hónapjában a BYD 400 241 járművet adott el globálisan, ami 36 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. Ebből 190 190 járművet februárban adtak el, ami 9,5 százalékos csökkenést jelent a januárhoz képest (nagyrészt a kínai holdújév ünnepének köszönhetően), de ami az igaz gond a BYD számára, hogy

41 százalékos csökkenést jelent 2025 februárjához képest

is, amikor szintén volt holdújév.

Tehát a BYD belföldön komoly nehézségekkel küzd, a külföldi piacokon azonban továbbra is egyre népszerűbb. Csak februárban 100 600 új energiahordozójú járművet (tisztán elektromos és plug-in hibrid hajtások) exportált, szinte pontosan annyit, mint januárban, amivel piacvezető.

A versenytársak fokozzák a tempót

Xiaomi SU7 Ultra. Forrás: Xiaomi

2026 első két hónapjában a Stellantis partnerének, a Leapmotornak az eladásai 19 százalékkal, 60 126 darabra emelkedtek.

A Xiaomi elektromos jármű részlege 48 százalékkal nőtt éves szinten,

az eladásai meghaladták az 59 ezer darabot. A Geely-konszernhez tartozó Zeekr 84 százalékos növekedést produkált januárban és februárban, míg a Nio szállításai 77 százalékkal ugrottak meg.

A Geely mint teljes konszern is különösen erős sorozatot produkált. Idén az első két hónapban nagyjából 476 ezer járművet szállított ki globálisan (76 ezerrel többet, mint a BYD), így átvette a vezetést a kínai gyártók között. Ez azért figyelemre méltó, mert 2022 óta ez az első alkalom, hogy legalább két egymást követő hónapban meghaladta a BYD eladásait. A 2026-os év első két hónapjának kumulált NEV (BEV+PHEV hajtású autók) értékesítése a Geely-nél 241 740 darabot ért el, ami tízszázalékos éves növekedést jelent, és a vállalat eladásainak 51 százalékát teszik ki.