Tíz percen belül feltölt a BYD új luxus-villanyautója

Az 1500 kW-os Flash villámtöltővel párhuzamosan bejelentették a Blade akkumulátor második generációját is, amely a Denza Z9GT-ben mutatkozik be.

2026. 03. 07. 9:44
Forrás: BYD
E két technológia együtt különösen nagy töltési sebességre képes, ráadásul a külső körülményektől függetlenül. Egy 10 százalékról induló és 70 százalékig tartó töltés szintideje csak alig több mint 5 perc, és 

10 százalékról indulva a 97 százalékos töltöttség is megvan mindössze 9 perc alatt.

 A Flash töltő, még a töltés sebességét általában szélsőségesen negatívan befolyásoló extrém hideg (-30 C°) körülmények között is képe akár 12 perc alatt 20-ról 97%-ra telíteni egy második generációs Blade akkut.

Fotó: BYD

A BYD Blade akkumulátorának második generációja kulcsfontosságú a Flash gyorstöltés lehetőségeinek kiaknázásában. A BYD mérnökeinek sikerült 5 százalékkal megemelniük az akku energiasűrűségét úgy, hogy közben a töltésfelvétel sebessége is jelentősen megnőtt. Mindezt a „FlashPass” elnevezésű, kifejezetten lítium-vasfoszfát (LFP) szerkezetű telepekhez kifejlesztett ionátviteli rendszerrel sikerült elérni, úgy, hogy közben a biztonsági jellemzők nem változtak. Az új akkugeneráció tartósságban szintén előre lépett, kapacitáscsökkenési hajlama a korábbi Blade akkukénál 2.5%-kal alacsonyabb.

A BYD másik újdonsága az egyetlen csatlakozón keresztül 

akár 1500 kW leadására (kínai piaci változat) képes, látványos T alakú Flash töltő,

amely egy akkumulátort tartalmaz. Az autógyártó idén márciusig már összesen 4,239 ilyen állomást helyezett üzembe Kína-szerte, a teljes darabszám az év végére eléri a 20 ezret. A hálózat gyors kiépítésében kulcsszerepet játszik a töltők ultragyors kisütési képességekkel felvértezett energiatároló rendszere, amely révén az elektromos hálózati szűkösségek is leküzdhetők.

Denza Z9GT
Fotó: BYD

A Flash töltők beépített akkumulátora folyamatosan töltődik és energiatároló, valamint a töltő és az elektromos rendszer közötti puffer funkcióján túl, nagy töltési igénybevétel esetén többletenergiát szolgáltatva segít elkerülni a hálózati túlterheléseket is.

A Denza Z9GT az első, európai piacon is megvásárolható autó, amiben az új akku benne lesz, és ami képes lesz a Flash gyorstöltésre. Az 518 cm hosszú, 965 lóerős, három villanymotoros, 100 kWh-s akkumulátorral szerelt luxus-villanyautó európai piacokra érvényes specifikációit a következő hetekben hozza nyilvánosságra a BYD.


 

