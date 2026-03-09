MacronFranciaországCipruskatonákat küldjelenlét

Macron: Franciaország megerősíti a katonai jelenlétet Ciprusnál

A közel-keleti feszültségek miatt megerősíti a katonai jelenlétet a Földközi-tenger keleti részén Emmanuel Macron francia elnök, aki hétfőn Ciprusra látogat, miután a múlt héten dróntámadás érte a sziget egyik brit katonai bázisát. A támadás során egy iráni gyártmányú Shahed drón csapódott be a brit légierő bázisán.

Magyar Nemzet
Forrás: The Times of Israel2026. 03. 09. 9:44
Emmanuel Macron francia elnök televíziós beszéde az iráni és közel-keleti helyzetről Fotó: Frederic Petry Forrás: Hans Lucas/AFP
Macron elnök a támadás után elrendelte a FS Languedoc fregatt Ciprus környéki vizekre vezénylését, hogy erősítse a sziget légvédelmét, különösen a drón- és rakétatámadásokkal szemben. Emellett Franciaország szárazföldi légvédelmi rendszereket is küld a térségbe, írta a The Times of Israel.

Macron
Az amerikai USS Halsey (DDG 97) irányított rakétás romboló, a francia FS Languedoc (D653) francia haditengerészeti fregatt és az USS Ronald Reagan (CVN 76) repülőgép-hordozó. Forrás: US Navy

A következő napokban várhatóan megérkezik a térségbe a francia haditengerészet zászlóshajója, a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó is.

 

Macron a ciprusi elnökkel találkozik

Macron ciprusi látogatása során találkozik a ciprusi elnökkel és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnökkel. A tárgyalásokat a sziget délnyugati részén található fő légibázison tartják, ahol jelenleg görög F–16-os vadászgépek állomásoznak. A francia elnöki hivatal közlése szerint a találkozó célja, hogy az európai partnerekkel közösen megerősítsék a biztonságot Ciprus körül és a kelet-mediterrán térségben. A régióban több európai ország hadihajói is megjelentek: görög, olasz, holland és spanyol egységek járőröznek a térségben, és a közeljövőben brit rombolók is csatlakoznak hozzájuk.

A dróntámadás március 2-án történt, amikor egy Shahed drón kisebb károkat okozott a hangárok egyikében az akrotíri bázison. A támadásban senki sem sérült meg, két másik drónt pedig brit vadászgépek – Typhoon és F–35 típusú repülőgépek – semmisítettek meg. A ciprusi hatóságok szerint a drón Libanon területéről érkezett, és feltételezések szerint az Irán által támogatott Hezbollah fegyveres szervezet indíthatta.

Juszef Rajdzsi libanoni külügyminiszter
Juszef Rajdzsi libanoni külügyminiszter. Fotó: Middle East Images/AFP/Courtney Bonneau

A libanoni külügyminiszter, Juszef Rajdzsii elítélte a támadást, és hangsúlyozta, hogy a libanoni államot nem szabad összekeverni az országban működő, állami ellenőrzésen kívül álló fegyveres csoportokkal.

Bár a térségben jelentős katonai erők gyülekeznek, a ciprusi, görög és francia vezetők hangsúlyozták: nem szeretnék a konfliktus további eszkalációját. Az elnök többször is kijelentette, hogy Ciprus nem kíván részt venni semmilyen katonai műveletben.

 

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök televíziós beszéde az iráni és közel-keleti helyzetről (Fotó: Hans Lucas/AFP/Frederic Petry) 

