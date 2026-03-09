autós hírgyorshajtásBMW

Közel kétszázzal futott bele a traffipaxba a füstölő tuning-BMW Gyöngyösnél

Egy öreg E60-as 5-össel száguldott a sofőr, több mint háromszázezer forintja fogja bánni.

2026. 03. 09. 8:12
Forrás: Heves megyei rendőrség
A rendőrök március 4-én 12:28-kor készítették a fotót a Gyöngyösre bevezető úton: a megengedett kilencvenre plusz 98-at még rátolt a sofőr, vagyis 188 km/h-val száguldott. A sebességmérők csalása miatt elképzelhető, hogy a műszerfalon a sebességmérő órája már közel 200 km/h-t mutatott, de ez sem zavarta az ámokfutót.

 

312 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott a sofőr. Ráadásul kapott további 65 ezer forint helyszíni bírságot is, mivel a BMW ki volt vonva a forgalomból. A gyorshajtásért járó nyolc szabálysértési előéleti pont már csak hab volt a tortán.

 

