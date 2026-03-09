iránausztráliareza pahlavinői válogatott

SOS-t kiáltanak – az iráni nők az életükkel fizethetnek bátor kiállásukért

Drámai események az Ausztráliában zajló női labdarúgó Ázsia-kupán. Irán női válogatottja három vereséggel kiesett a csoportköréből, de persze nem sportszakmailag kíséri kiemelt figyelem a csapat szereplését. A futballisták a torna során többször is látványosan tiltakoztak hazájuk rezsimje ellen, utolsó meccsük után kétségbeesésükben SOS-sel üzentek, mert pontosan tudják, hazatérésük után súlyos megtorlás, akár halálbüntetés várhat rájuk.

Novák Miklós
2026. 03. 09. 9:30
Az iráni játékosok tisztelegnek, de csak mímelik a himnusz éneklését a Fülöp-szigetek elleni mérkőzésen az Ázsia-kupán Fotó: STR Forrás: AFP
Irán női válogatottjának szereplését fokozott figyelem kísérte a női Ázsia-kupán Ausztráliában. Nem is alaptalanul: viselkedésükkel a játékosok egyértelműen állást foglaltak hazájuk politikai vezetéséről. A kiesés után a világ aggódó tekintete kíséri sorsukat – talán éppen ez a figyelem mentheti meg őket. A történteket a közösségi médiában figyelemmel kíséri és dokumentálja Reza Pahlavi, az utolsó iráni sah fia, a száműzetésben élő trónörökös is, aki szintén aggodalmát fejezte ki a játékosok biztonsága miatt.

Irán női válogatottja egységben az Ausztráliában zajló Ázsia-kupán. Tiltakozásuk miatt odahaza súlyos büntetés vár rájuk. SOS-t küldtek
Irán női válogatottja egységben az Ausztráliában zajló Ázsia-kupán. Tiltakozásuk miatt odahaza súlyos büntetés vár rájuk. SOS-t küldtek Fotó: STR / AFP

A himnusz alatt kifejezett tiltakozás

A torna során a csapat három mérkőzést játszott, mindhármat elveszítette, ám a figyelem nem az eredményekre, hanem a himnusz alatt történtekre irányult. Irán női válogatottja szinte ugyanúgy viselkedett, mint a férfiak még a 2022-es katari vb-n.

  • Irán–Dél-Korea 0-3: Az első mérkőzést a csapat az Iránt ért támadás másnapján játszotta. A találkozó előtt a játékosok némán, hátra tett kézzel hallgatták végig az iráni himnuszt. A gesztust széles körben a rezsim elleni tiltakozásként értelmezték.
  • Irán–Ausztrália 0-4: A második találkozó előtt a futballisták már tisztelegve álltak, de csak mímelték a himnusz éneklését. Megfigyelők szerint ez nagy valószínűséggel felsőbb nyomás eredménye lehetett.
  • Irán–Fülöp-szigetek 0-2: A harmadik mérkőzés előtt Irán női válogatottjának játékosai ismét tisztelegtek, de a szemtanúk szerint nem énekelték a himnuszt.

A három vereség kiesést jelentett a csoportkörből, ám a játékosok gesztusai miatt a csapat története, sorsa jóval túlmutat az eredményeken és azok következményein.

Irán női válogatottja a rezsim szemében áruló

Az iráni állami televízió egyik ismert bemondója, Mohammad Reza Shahbazi nyílt fenyegetésként értelmezhető szavakkal reagált a történtekre: „Háborús időkben az árulókkal szigorúan kell bánni. Bárki, aki akár a legapróbb lépést teszi az országunk ellen, hazaáruló, és számolnia kell a legsúlyosabb következményekkel.”

A kijelentés azért keltett különös aggodalmat, mert Iránban a rezsim elleni tiltakozásokat az elmúlt években brutálisan torolták meg. A női labdarúgás világát is érintette a megtorlás: a 27 éves Zahra Azadpourt Karadzsban egy tüntetésen lőtték le az Iszlám Forradalmi Gárda tagjai, míg a 23 éves női játékvezető, Sabha Rashtian Iszfahánban halt meg egy demonstráció során.

 

Drámai távozás – SOS a buszból

A csapat utolsó csoportmérkőzése után különös jelenet játszódott le. Amikor a játékosokat szállító autóbusz elhagyta a stadiont, a beszámolók szerint több futballista az ablakon keresztül SOS-jeleket mutatott az út szélén álló szurkolóknak, miként arról Reza Pahlavi is posztolt az X-en.

A gesztust sokan segélykérésként értelmezték – annak jelzéseként, hogy a játékosok tisztában vannak azzal, milyen következmények várhatnak rájuk otthon.

 

Mi lesz a sorsa Irán női válogatottjának?

Az iráni női válogatott jelenleg még Ausztráliában tartózkodik, egy Gold Coast-i szállodában. A csapat jövője bizonytalan, miközben a nemzetközi sajtó és emberi jogi szervezetek egyre nagyobb figyelemmel követik a történteket.

Annak azonban csekély az esélye, hogy a teljes keret menekültként Ausztráliában maradhasson. A játékosok minden lépését csapatvezetők figyelik, és az is komoly nyomást jelenthet, hogy családtagjaik Iránban élnek, így könnyen zsarolhatóvá válhatnak.

A világ figyelme jelenthet védelmet a játékosoknak. Az iráni női válogatott története ugyanis már nem pusztán sporthír: egy olyan politikai dráma része lett, amelynek kimenetele akár az érintett játékosok életéről is dönthet.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

