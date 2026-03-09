SOS-t kiáltanak – az iráni nők az életükkel fizethetnek bátor kiállásukért

Irán női válogatottjának szereplését fokozott figyelem kísérte a női Ázsia-kupán Ausztráliában. Nem is alaptalanul: viselkedésükkel a játékosok egyértelműen állást foglaltak hazájuk politikai vezetéséről. A kiesés után a világ aggódó tekintete kíséri sorsukat – talán éppen ez a figyelem mentheti meg őket. A történteket a közösségi médiában figyelemmel kíséri és dokumentálja Reza Pahlavi, az utolsó iráni sah fia, a száműzetésben élő trónörökös is, aki szintén aggodalmát fejezte ki a játékosok biztonsága miatt.

Irán női válogatottja egységben az Ausztráliában zajló Ázsia-kupán. Tiltakozásuk miatt odahaza súlyos büntetés vár rájuk. SOS-t küldtek Fotó: STR / AFP

A himnusz alatt kifejezett tiltakozás

A torna során a csapat három mérkőzést játszott, mindhármat elveszítette, ám a figyelem nem az eredményekre, hanem a himnusz alatt történtekre irányult. Irán női válogatottja szinte ugyanúgy viselkedett, mint a férfiak még a 2022-es katari vb-n.

Irán–Dél-Korea 0-3: Az első mérkőzést a csapat az Iránt ért támadás másnapján játszotta. A találkozó előtt a játékosok némán, hátra tett kézzel hallgatták végig az iráni himnuszt. A gesztust széles körben a rezsim elleni tiltakozásként értelmezték.

Irán–Ausztrália 0-4: A második találkozó előtt a futballisták már tisztelegve álltak, de csak mímelték a himnusz éneklését. Megfigyelők szerint ez nagy valószínűséggel felsőbb nyomás eredménye lehetett.

Irán–Fülöp-szigetek 0-2: A harmadik mérkőzés előtt Irán női válogatottjának játékosai ismét tisztelegtek, de a szemtanúk szerint nem énekelték a himnuszt.

A három vereség kiesést jelentett a csoportkörből, ám a játékosok gesztusai miatt a csapat története, sorsa jóval túlmutat az eredményeken és azok következményein.

Irán női válogatottja a rezsim szemében áruló

Az iráni állami televízió egyik ismert bemondója, Mohammad Reza Shahbazi nyílt fenyegetésként értelmezhető szavakkal reagált a történtekre: „Háborús időkben az árulókkal szigorúan kell bánni. Bárki, aki akár a legapróbb lépést teszi az országunk ellen, hazaáruló, és számolnia kell a legsúlyosabb következményekkel.”