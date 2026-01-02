XIV. Leó pápa: A béke nem utópia

XIV. Leó pápa elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan a konfliktusok lecsendesítését, a lelkiismeretek felébresztését kéri az emberiségtől. Az év elején, a béke világnapján különleges erővel csendül fel a katolikus egyházfő békére való felhívása. Az ötvenkilencedik béke világnapjára írt üzenetében XIV. Leó pápa szigorú szavakkal szólt a felfegyverkezés versenyében lévő politikai vezetőkhöz. A szentatya azt kérte, hogy fegyvertelen és a lefegyverző békét építsenek, a béke alázatos és kitartó építői legyenek.

XIV. Leó pápa újévi miséje a vatikáni Szent Péter-bazilikában (Fotó: AFP)

A pápa egy olyan történelmi pillanatban fordult az emberiséghez, amikor az országok vezetői a béke biztosítása nevében fegyverkeznek, sőt egyesek vétkeseknek érzik magukat, amiért nem készülnek fel eléggé a háborúra, egy esetleges támadás visszaverésére, vagy ellentámadásra. A katolikus egyházfő fájdalommal állapította meg, hogy 2024-ben a világ katonai kiadásai 9,4 százalékkal emelkedtek meg, az elmúlt tíz évben pedig megszakítás nélkül növekedtek.

Ez a világ GDP-jének 2,5 százalékát teszi ki, 2718 milliárd dollárt, amelyet fegyverkészletek előállítására fordítottak. Mindez oda vezetett, hogy a népek közötti kapcsolatokat a félelem és az uralom határozza meg, a nacionalizmus elfogadottá vált, a vallás nevében pedig erőszakhoz folyamodnak, vagy fegyverekhez nyúlnak.