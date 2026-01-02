békeXIV. Leó pápamise

XIV. Leó pápa: A béke nem utópia

A béke nem utópia – írta XIV. Leó pápa a béke világnapjára szóló üzenetében. A katolikus egyházfő a fegyverkezések leállítását és a béke kultúrájának építését szorgalmazta. A szentatya a konfliktusok lecsendesítésére szólította fel az emberiséget az év első napján.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 18:04
XIV. Leó pápa Fotó: AFP
XIV. Leó pápa elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan a konfliktusok lecsendesítését, a lelkiismeretek felébresztését kéri az emberiségtől. Az év elején, a béke világnapján különleges erővel csendül fel a katolikus egyházfő békére való felhívása. Az ötvenkilencedik béke világnapjára írt üzenetében XIV. Leó pápa szigorú szavakkal szólt a felfegyverkezés versenyében lévő politikai vezetőkhöz. A szentatya azt kérte, hogy fegyvertelen és a lefegyverző békét építsenek, a béke alázatos és kitartó építői legyenek. 

XIV. Leó pápa újévi miséje a vatikáni Szent Péter-bazilikában
XIV. Leó pápa újévi miséje a vatikáni Szent Péter-bazilikában (Fotó: AFP)

A pápa egy olyan történelmi pillanatban fordult az emberiséghez, amikor az országok vezetői a béke biztosítása nevében fegyverkeznek, sőt egyesek vétkeseknek érzik magukat, amiért nem készülnek fel eléggé a háborúra, egy esetleges támadás visszaverésére, vagy ellentámadásra. A katolikus egyházfő fájdalommal állapította meg, hogy 2024-ben a világ katonai kiadásai 9,4 százalékkal emelkedtek meg, az elmúlt tíz évben pedig megszakítás nélkül növekedtek. 

Ez a világ GDP-jének 2,5 százalékát teszi ki, 2718 milliárd dollárt, amelyet fegyverkészletek előállítására fordítottak. Mindez oda vezetett, hogy a népek közötti kapcsolatokat a félelem és az uralom határozza meg, a nacionalizmus elfogadottá vált, a vallás nevében pedig erőszakhoz folyamodnak, vagy fegyverekhez nyúlnak. 

XIV. Leó pápa béke üzenetében egy igen nyers és realisztikus képet festett a világban dúló konfliktusokról, miközben a remény üzenetét közvetítette. 

A béke legyen veletek! Egy fegyvertelen és lefegyverző béke irányába

 – címet viselő dokumentum üzente erősen összecseng Robert Francis Prevost pápa pontifikátusa első szavaival. A Szent Péter-bazilika erkélyére kilépve pontosan ezekkel a szavakkal szólt a tömeghez: „Az Úr békéje legyen veletek!” Az egyházfő emlékeztetett, hogy nem véletlenül ezekkel a szavakkal kezdte szolgálatát. A feltámadt a Krisztus békéje fegyvertelen és lefegyverző, alázatos és állhatatos. Az Istentől jön, aki feltétel nélkül szeret mindenkit. 

A pápai üzenetben nagy hangsúlyt kapott a kommunikáció fontossága. Leó pápa arra figyelmeztette a hívőket, hogy éberen őrködjenek és ne engedjék, hogy a gondolatokat és a szavakat fegyverré változtassák. Fájdalommal állapította meg, hogy napjainkban egyre többen használják fel „a hit szavait” politikai harcokra, nacionalizmusra és ezáltal próbálják igazolni az erőszakot és a fegyveres harcokat. A pápa az ima és a vallások közötti párbeszéd fontosságára is rámutatott, hangsúlyozva, hogy ezeknek jelentős szerepük van a béke megteremtésében és a kultúrák közötti kapcsolatok építésében.

Emlékeztetett, hogy a lelkipásztorok feladata, hogy megmutassák: a béke nem valami utópia. Nem szabad távoli ideálként kezelni, mert a végén azt sem tartjuk botrányosnak, ha a béke érdekében vívnak háborúkat. 

A pápa hiányolta a béke megteremtésére irányuló, átgondolt kijelentéseket, amelyek reménnyel tölthetik el az embereket, hogy a megbékélés közel van. Hangsúlyozta a diplomácia fontosságát, valamint a politikai vezetők béketeremtési szándékának jelentőségét is. Arra kérte a legmagasabb és legnagyobb felelősséggel járó közéleti tisztségek betöltőit, hogy a politikai közösségek közötti békés viszony megteremtésén dolgozzanak.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

