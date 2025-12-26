XIV. Leó pápa: A vértanú Szent István hite erősebb volt a fegyvereknél

Az egyházfő az I. században megkövezett Szent István mártírhalálát a világra és a világosságra jövetel, az újjászületés, a hit meglátása jelképének nevezte. Hangoztatta, hogy egy ember se dönt a saját világra jöveteléről, de élete során többször is olyan helyzetben találja magát, amelyben a világosságot kell választania.

Nincsen hatalom, amely felül tud kerekedni Isten tettein. Akárhol is a világban, van, aki az igazságosságot választja, még ha magas is az ára, van, aki a békét saját félelmei elé helyezi, van, aki a szegényeket szolgálja saját maga helyett

– jelentette ki XIV. Leó. Hangsúlyozta, hogy a mai világ bizonytalanságában és szenvedései közepette az öröm lehetetlennek tűnik, mivel aki ma a békében hisz, és Jézus és a mártírok fegyvertelen útját választotta, gyakran gúny tárgyává válik, kitaszítják a közbeszédből, és nemritkán azzal vádolják, hogy a vetélytársaknak és az ellenségnek kedvez.

A keresztényeknek azonban nincsenek ellenségei, hanem fivérei és nővérei, akik azok maradnak akkor is, amikor nem értik meg egymást

– jelentette ki.