XIV. Leó pápa: A vértanú Szent István hite erősebb volt a fegyvereknél

A pápa az egyház első vértanúja ünnepnapján Szent István közbenjárását kérte azoknak a keresztény közösségeknek a támogatására, amelyek a leginkább szenvednek a hitvallásukért. XIV. Leó pápa december 25-én mondott karácsonyi üzenetében a világ különböző részein a háborúk, vallási üldözés, terrorizmus miatt szenvedők között az első helyre azokat a keresztényeket tette, akik a Közel-Keleten élnek, és akikkel nemrég libanoni apostoli útja során találkozott.
Szent István szelídsége, bátorsága és megbocsátása kísérje mindazokat, akik konfliktushelyzetekben a párbeszédet, a megbékélést és a békét ösztönzik
– mondta XIV. Leó.
