XIV. Leó pápa: A vértanú Szent István hite erősebb volt a fegyvereknél

A vértanú Szent István szelídsége, bátorsága és megbocsátása kísérje mindazokat, akik konfliktushelyzetekben a párbeszédet, a megbékélést és a békét ösztönzik. Az nagyobb erő, mint a fegyvereké – mondta XIV. Leó pápa karácsony második napján az apostoli paloták Szent Péter térre néző ablakából.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 14:21
XIV. Leó pápa az Angelus imádság alatt, 2025. december 26-án a Vatikánban, a Szent Péter térre néző apostoli palota ablakából integet a hívőknek Fotó: TIZIANA FABI Forrás: AFP
A pápa az egyház első vértanúja ünnepnapján Szent István közbenjárását kérte azoknak a keresztény közösségeknek a támogatására, amelyek a leginkább szenvednek a hitvallásukért. XIV. Leó pápa december 25-én mondott karácsonyi üzenetében a világ különböző részein a háborúk, vallási üldözés, terrorizmus miatt szenvedők között az első helyre azokat a keresztényeket tette, akik a Közel-Keleten élnek, és akikkel nemrég libanoni apostoli útja során találkozott.

XIV. Leó pápa 2025. december 25-én a karácsonyi misén a Vatikánban, a Szent Péter-bazilikában Fotó: VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS
XIV. Leó pápa 2025. december 25-én a karácsonyi misén a Vatikánban, a Szent Péter-bazilikában. Fotó: Hans Lucas

Szent István szelídsége, bátorsága és megbocsátása kísérje mindazokat, akik konfliktushelyzetekben a párbeszédet, a megbékélést és a békét ösztönzik

– mondta XIV. Leó. 

Az egyházfő az I. században megkövezett Szent István mártírhalálát a világra és a világosságra jövetel, az újjászületés, a hit meglátása jelképének nevezte. Hangoztatta, hogy egy ember se dönt a saját világra jöveteléről, de élete során többször is olyan helyzetben találja magát, amelyben a világosságot kell választania. 

Nincsen hatalom, amely felül tud kerekedni Isten tettein. Akárhol is a világban, van, aki az igazságosságot választja, még ha magas is az ára, van, aki a békét saját félelmei elé helyezi, van, aki a szegényeket szolgálja saját maga helyett

– jelentette ki XIV. Leó. Hangsúlyozta, hogy a mai világ bizonytalanságában és szenvedései közepette az öröm lehetetlennek tűnik, mivel aki ma a békében hisz, és Jézus és a mártírok fegyvertelen útját választotta, gyakran gúny tárgyává válik, kitaszítják a közbeszédből, és nemritkán azzal vádolják, hogy a vetélytársaknak és az ellenségnek kedvez. 

A keresztényeknek azonban nincsenek ellenségei, hanem fivérei és nővérei, akik azok maradnak akkor is, amikor nem értik meg egymást

– jelentette ki. 

Úgy vélte, Szent István a halálakor megbocsátott a gyilkosainak, ami nagyobb erő volt, mint a fegyvereké. XIV. Leó megjegyezte: a megbocsátás ingyenes, mindenki szívében megtalálható, akármikor aktiválható, és ellenállhatatlan kommunikációs ereje van, amikor valaki másképpen tekint testvérére, figyelmet és elismerést fordítva rá. A napsütötte Szent Péter téren többen hallgatták a pápa szavait, mint december 25-én, amikor az esőben huszonhatezren gyűltek össze – írta az MTI.

 

Borítókép: XIV. Leó pápa az Angelus imádság alatt 2025. december 26-án a Vatikánban, a Szent Péter térre néző apostoli palota ablakából integet a hívőknek (Fotó: AFP)

