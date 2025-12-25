XIV. Leó pápa: Jézus születése a remény szavát, a talpra állás erejét, a jóságot képviseli

A vigília kezdete előtt néhány perccel XIV. Leó pápa kisétált a bazilikából a Szent Péter térre, és a bazilikához vezető lépcső tetején emelt szabadtéri oltárnál olaszul, spanyol és angolul rögtönözve szólt mindazokhoz, akik a téren állva kivetítőkön készültek követni a szertartást. Az egyházfő jó estét kívánt, és hangsúlyozta, a bazilika elég nagy, de úgy látszik, nem elég a szentestére összegyűlt tömeg számára. Köszönetet mondott, amiért ennyire sokan elmentek a Vatikánba az esős idő ellenére.

XIV. Leó pápa, a római katolikus egyház feje, első szentesti miséjét celebrálta a Szent Péter-bazilikában Vatikánvárosban, 2025. december 24-én (Fotó: AFP)

Krisztus értünk született, és békét hoz nekünk

– mondta a pápa, aki áldását adta a jelenlevőkre és családjaikra. A májusban megválasztott pápa első karácsonyi miséjére a Vatikán közlése szerint csaknem hatezren fértek be a bazilikába, egyháziak és hívők, és további ötezren gyűltek össze a Szent Péter téren esernyővel a kezükben. XIV. Leó pápa visszaállította a mise tíz órás kezdetét, amelyet elődei, XVI. Benedek és Ferenc pápa idős koruk miatt korábban mutattak be.