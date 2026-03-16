Willi Orbán is megszólalt a lipcsei vereség után, valamit mindenki elfelejt Gulácsi riválisáról

A Lipcse rangadót veszített, a Stuttgart elleni meccs (1-0) kulcsfontosságú lehet a nemzetközi kupahelyekért folyó harcban. Willi Orbán közel járt az egyenlítéshez, fejese a kapufáról jött vissza. Orbán és utódja, a mostani csapatkapitány David Raum is egyetlen döntő hibáról beszélt, alig burkoltan a sérült Gulácsi Péter helyett védő Maarten Vandevoordt nyakába varrva a vereséget.

2026. 03. 16. 8:39
David Raum és Willi Orbán szerint is a Gulácsi Péter helyett védő Maarten Vandevoordt hibája döntött a Stuttgart és a Lipcse Bundesliga-meccsén
Gulácsi Péter a sérülése miatt hagyta ki a Stuttgart elleni rangadót, így a Willi Orbán vezette védelem mögött Maarten Vandevoordt védte a kaput. A belga játékosról úgy sejtik, hogy a következő idényre átveszi az első számú kapus szerepét Gulácsitól, ugyanakkor már a mostani évad előtt is hasonló hírek jártak, aztán mégis Gulácsi maradt elöl a rangsorban. A Stuttgart elleni vereség után Willi Orbán és David Raum klubhonlapon idézett nyilatkozata is arra utalhat: ingatag Vandevoordt helyzete.

Ole Werner vezetőedző is nyilatkozott, szerinte a döntetlen lett volna az igazságos eredmény, noha a Stuttgart több lövéssel próbálkozott (13-9) és az xG alapján (1,45-1,18) is veszélyesebben játszott.

 

Kapussors: Vandevoordt bravúrja és hibája

A Lipcse korábbi csapatkapitánya, Willi Orbán is beszélt balszerencséről, de az első félidőben kihagyott helyzetekről is.

– Az első félidőt jól kezdtük, tiszta helyzeteink voltak, de nem éltünk velük. A második félidőben nem nyújtottuk a legjobbunkat, nem tartottuk meg elég jól a labdát. Az építkezésben elkövetett kis hiba döntött – mondta a magyar válogatott védő.

A gól előtt Vandevoordt hibázott, a német sajtó sokkal erősebb jelzőket használt a bakira. Azt viszont a lipcsei reakciók alapján mindenki elfelejti, hogy két perccel korábban a kapus bravúrt mutatott be, amikor a Lipcse szintén a védőharmadban veszített labdát, a támadásépítés elején.

 

Willi Orbán utódja nyersebben fogalmazott

Már Willi Orbán szavait is lehet úgy érteni, hogy a Gulácsi helyére állandó jelleggel is pályázó belga kapus nyakába varrja a vereséget, de még rosszabb a helyzet David Raum nyilatkozatát olvasva, aki az idény elején örökölte meg Orbántól a csapatkapitányi karszalagot.

Egy ilyen nagy meccs apró pillanatokon múlik, és ma egy egyéni hiba döntött

– jelentette ki Raum.

 

Mikor térhet vissza Gulácsi Péter?

A Lipcse a válogatottszünet előtt még egy rangadót vív: péntek este a harmadik helyen álló Hoffenheim ellen javíthat pozícióján a BL-szereplésért folyó küzdelemben.

Minden bizonnyal ismét Vandevoordt áll majd a lipcsei kapuban, Gulácsi Péter visszatérését a válogatottszünet utánra, április elejére várják.

Bundesliga, az élmezőny állása

  1. Bayern München 67 pont
  2. Borussia Dortmund 58
  3. Hoffenheim 50
  4. Stuttgart 50
  5. Lipcse 47
  6. Bayer Leverkusen 45

 

