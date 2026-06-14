Orosz–ukrán háborús összefoglaló – június 14.

Eközben azonban Oroszországban is súlyos csapások történtek. A helyi kormányzó beszámolója szerint a Krasznodari határterületen Ukrajna drónokal vett célba egy tengeri terminált. A létesítményben súlyos károk keletkeztek és tűz ütött ki, aminek eloltására közel száz embert vezényeltek ki.

A légicsapásban emellett három ember súlyosan megsebesült, egy pedig életét veszítette.

Ukrajna ugyan nem kommentálta a támadás tényét, azonban az akció illeszkedik az elmúlt időszakban végrehajtott támadások sorába. Kijev ugyanis fokozatosan növelte mélységi csapásmérő képességeit, amelyeket főleg az orosz energetikai infrastruktúra és az utánpótlási vonalak megzavarására használ.