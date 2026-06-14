orosz–ukrán háborúOroszországUkrajnadróncsapás

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – június 14.

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A jelentések szerint ukrán drónok vettek célba egy tengeri terminált Oroszország Krasznodari határterületén, Ukrajnában pedig egy piacot ért találat, amely során legalább nyolc ember életét veszítette. Ezek voltak az orosz–ukrán háború legfontosabb eseményei.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 6:35
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
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Eközben azonban Oroszországban is súlyos csapások történtek. A helyi kormányzó beszámolója szerint a Krasznodari határterületen Ukrajna drónokal vett célba egy tengeri terminált. A létesítményben súlyos károk keletkeztek és tűz ütött ki, aminek eloltására közel száz embert vezényeltek ki. 

A légicsapásban emellett három ember súlyosan megsebesült, egy pedig életét veszítette. 

Ukrajna ugyan nem kommentálta a támadás tényét, azonban az akció illeszkedik az elmúlt időszakban végrehajtott támadások sorába. Kijev ugyanis fokozatosan növelte mélységi csapásmérő képességeit, amelyeket főleg az orosz energetikai infrastruktúra és az utánpótlási vonalak megzavarására használ. 

Két nappal korábban éppen egy ukrán nagy hatótávolságú dróntámadás rongálta meg a krasznodari területen található Afipszkij Olajfinomítót, Oroszország egyik legnagyobb olajfeldolgozó létesítményét, ahol szintén tűz ütött ki a támadás után.

Ukrajna ráadásul nem csak az Afipszkij finomítót támadta, de a jelentések szerint Novomoszkovszk területén egy vegyi üzemre is csapást mértek, valamint egy olajraktárat is támadtak Jaroszlavli megyében. Novomoszkovszk Tula megyében található, amely nagyjából 400 kilométerre fekszik az ukrán határtól. 

A támadások következtében mind két helyen tűz ütött ki, ami a jelentések szerint még a hajnali órákban is égett. Egyelőre sem a helyi hatóságok, sem pedig Ukrajna nem erősítették meg a támadás tényét. 

Borítókép: Egy légicsapás nyomai egy házon Ukrajnában (Fotó: AFP)

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