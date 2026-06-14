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Kamatstop-kivezetés: pénzpiaci szakértők kiszámolták, mennyivel nő a törlesztőrészlet

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Több mint kétszázezer család készülhet a magasabb havi fizetendőre, miután a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kamatstop kivezetéséről szóló rendeletet. Az intézkedés ősszel lejár, így az érintett jelzáloghitelesek és lízingadósok törlesztőrészlete ismét a piaci kamatokhoz igazodik. Arról nincsen szó, milyen segítséget kapnak a kormánytól azok az adósok, akiknek ez már erőn felüli teher lesz.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 6:35
Fotó: Székelyhidi Balázs
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Milyen lehetőségei lesznek az adósoknak? 

A fenti példákban a kölcsön kamata 8,75 százalékra emelkedne, ez azért már egy komoly kamatszint. Éppen ezért érdemes foglalkozni a kérdéses hitelekkel.

  • Alapvetően a kisebb fennálló tartozással rendelkező jobb anyagi helyzetben lévő adósok elgondolkodhatnak kölcsönük végtörlesztésén. Ezzel letudják a terhet, nem kell azt magas kamat mellett tovább fizetni. 
  • A hitelkiváltás – a meglévő kölcsön lecserélése egy újra – is felmerülhet. 
  • A meglévő kölcsönük átütemezését is kérhetik az adósok: például meghosszabbítva a futamidőt, vagy épp átmeneti tőkefizetési moratóriumot kérve. Ezzel a havi fizetési kötelezettség kordában tartható. Ez azoknak lehet jó választás, akiknek tényleg nehézséget okozna a megemelkedett törlesztő megfizetése, és nem megoldás a hitelkiváltás – emelték ki a szakértők.

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