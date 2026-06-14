Nem adminisztrációs teher, hanem az edzői munka esszenciája

– S kire, mire a legbüszkébb az akadémián végzett kétéves munkája során?

– Mindenekelőtt arra, hogy egymást követő két évben a legjobb harminckettő közé jutottunk az ifjúsági Bajnokok Ligájában.

– Szokták mondogatni, egy utánpótlásedző munkáját nem az eredmények minősítik, hanem az, hány játékost ad fel a felnőttek közé. Innen nézve?

– A már említett fiatalokra is büszke vagyok, a télen öt játékost adtunk fel a felnőtt keretbe, akik aztán az NB I-es csapatban, illetve az NB II-es Csákvárban később be is mutatkoztak. Talán nem szerénytelenség azt állítanom, hogy nálam jobban senki sem ismeri a klubnál a tizennyolc–húsz év közötti korosztályt. A kinevezésemet ennek köszönhetem.

Babó Levente szót ért a fiatalokkal. Kétszer is a legjobb 32 közé vezette a Puskás Akadémiétá az ifjúsági Bajnokok Ligájában Fotó: Puskás Akadémia

– Kihagyhatatlan a kérdés: milyen a hangulat Puskás Akadémián?

– Nem tapasztaltam semmi negatívumot. A klubnál, az akadémián dolgozókat megnyugtatták, mindenki folytathatja a munkáját. Ha van bizonytalanság, inkább úgy általában amiatt, mint mindenütt a magyar labdarúgásban: most még kiszámíthatatlan, milyen mértékű lesz az MLSZ-től érkező központi forrás.

– Milyen játékra számíthatunk a Puskás Akadémiától a következő idényben, úgy is kérdezhetném, mi az edzői felfogása?

– Nem szeretnék nagy szavakkal dobálózni, remélem, miként az elmúlt években, eztán is megmutatkoznak majd az edzői felfogásom jegyei, amelyek, noha nem élek a számok rabságában, de adatokkal is alátámaszthatók. Kezdeményezőek szeretnénk lenni a középső zónába feltolt védekezéssel, kreativitásra, a labda megjátszására törekedve. Ezek tényleg csak elvek, majd kiderül, a gyakorlatban ebből mit sikerül megvalósítani.

– Edzőt, klubot meg tudna nevezni, aki, ami nagy hatással volt önre?

– Edzőként is végigjártam a szamárlétrát az utánpótlásból indulva, igyekeztem minden ingerre nyitottam végezni a dolgomat. Megszereztem a pro licence-es diplomát, megfordultam több országban, volt alkalmam nagy nyugati klubok munkájába is betekintést nyerni. Ma alapvetően mindenhol egységesen, ugyanúgy gondolkoznak a futballról, de mindenütt van valami egyedi. Valószínűleg azért, mert hozzám is ez áll a legközelebb, rám az volt a legnagyobb hatással, ahogy a PSV-nél nem csupán fejlesztik a fiatalokat, hanem elősegítik a beépítésüket a felnőtt csapatba.