Román csapatot kiejtve jutott tovább a magyar bajnok az ifjúsági Bajnokok Ligájában

Nagy magyar siker született a fiatalok első számú nemzetközi kupasorozatában. A Puskás Akadémia szerdán, vendéglátóként ugyan 3-2-es vereséget szenvedett a román FCSB-től a labdarúgó ifjúsági Bajnokok Ligája bajnoki ágának harmadik fordulójában, ám a korábbi, idegenbeli győzelemnek köszönhetően tizenegyespárbaj döntött, ezt pedig 4-2-re megnyerve a felcsúti csapat jutott tovább a legjobb 32 közé.

2025. 12. 10. 20:00
A Puskás Akadémia jutott az Ifjúsági Liga legjobb 32 együttese közé! Forrás: facebook.com/PFLAhu
A vendégségben elért 2-1-es győzelme után bizakodva várhatta a hazai visszavágót a Puskás Akadémia. Ehhez képest a magyar bajnokcsapat már az 1. percben hátrányba került az ifi Bajnokok Ligájaként is emlegetett Ifjúsági Liga szerdai mérkőzésén, hamarosan azonban Ásványi Domonkos révén egalizálni tudott. Kisvártatva újabb gólváltás következett, majd a 28. percben újra, immáron 3-2-re vezettek a románok. Ha mindez nem lett volna elég, a csapatkapitány, Umathum Ádám kiállítása miatt emberhátrányba került a felcsúti csapat.

A Puskás Akadémia a Pancho Arénában játszotta a visszavágót az Ifjúsági Liga harmadik körében
A Puskás Akadémia a Pancho Arénában játszotta a visszavágót az ifjúsági Bajnokok Ligája harmadik körében (Fotó: facebook.com/PFLAhu)

Pénteken kap ellenfelet a Puskás Akadémia az ifi BL-ben

A visszavágó második félidejében hősiesen védekeztek a magyar együttes játékosai, és mivel újabb gól már nem esett, 4-4-es összesítéssel ért véget a párharc, amelynek győzteséről tizenegyescsata döntött. Ezt 4-2-re a Puskás nyerte meg, így a Brann Bergen után az FCSB-t is kiejtve ott van a 32 között!

A mezőnyt a BL ligaszakaszában szereplő legjobb 22 gárda, valamint a bajnoki ágról továbbjutó tíz csapat – köztük a Puskás Akadémia – alkotja. A következő kör sorsolását péntek délután rendezik. 

A nyolcaddöntőbe jutás már egy meccsen dől majd el, a bajnoki ágról érkező csapatok házigazdaként játszanak a ligaszakasz 7. és 16. helye között végzettek valamelyikével. A párharcokat február 3-án, illetve 4-én rendezik.

Így ünnepelték a fiatalok a sikert:

