Pécsi Ármin liverpooli tündérmeséje nehéz helyzetben segített a jó barátján

A Liverpool ötéves szerződést kötött Pécsi Árminnal, aki Vitezslav Jaros várható távozása után rögtön a szűk keret tagja lehet harmadik számú kapusként. Igazi villámkarrier a húszéves játékos felemelkedése, hiszen másfél évvel ezelőtt, 2023 decemberében még Csákváron az NB II-ben védett, aztán tavaly tavasszal vetette meg a lábát az élvonalban a Puskás Akadémia kezdő kapusaként, mostanra pedig már az angol bajnok Liverpool játékosa Szoboszlai Dominik mellett második magyarként. Pécsi Ármin története Umathum Ádám szerint komoly inspiráció a kortársaknak.

Umathum Ádám sokáig hasonló úton járt, mint Pécsi Ármin (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség)

Ők ketten azonos korosztályhoz tartoznak, Umathum tíz hónappal fiatalabb, 19 éves, mindketten Győrből kerültek a Puskás Akadémia utánpótlásába, mindkettejüket Szoboszlai ügynöksége, az Esterházy Mátyás vezette EM Sports képviseli, és mindketten futballoztak kölcsönben az NB II-es Csákvárban. Umathum is látja a sok hasonlóságot, de ő most nem Liverpoolról szövi az álmait, megelégedne azzal is, ha egészséges maradna.

Pécsi Ármin liverpooli szerződése komoly üzenet a kortársaknak

– Ármin jó barátom, sokat beszélgettünk akkor is, amikor együtt voltunk a felnőtt csapatnál a Puskásban – nyilatkozta lapunknak Umathum Ádám az EM Sports jótékonysági akcióval egybekötött idényzáró rendezvényén. – Más poszton játszunk, de szinte ugyanazt az utat járjuk, ő is az NB III-ból került az NB II-es Csákvárhoz, onnan pedig az NB I-be.

Az ő története bizonyítja, hogy ha a Puskásban stabil teljesítményt tudsz nyújtani, akkor bárki, még a Liverpool felfigyelhet rád. Ez szerintem nagyon komoly üzenet mindenkinek a korosztályunkban, nekem pedig különösen sok erőt ad most a hosszú sérülésem után.

A 190 centi magas, jó felépítésű Umathum évek óta reményteljes középhátvédnek számít, az U16-os korosztálytól kezdve folyamatosan tagja az utánpótlás-válogatottaknak, Hornyák Zsolt pedig már két éve azt mondta róla, hogy egyike azoknak a fiataloknak, akiket mihamarabb szeretne beépíteni a Puskás Akadémia NB I-es csapatába. Ennek előkészítésére került tavaly nyáron kölcsönbe az NB II-es Csákvárhoz tapasztalatot szerezni, erősödni. A recept Pécsi Árminnál bevált, Umathum azonban balszerencsés volt, a tavasszal megsérült, műteni kellett, kiesett szinte fél év neki.