„Őrült szezonja lesz" – Szoboszlai Dominikot az új szerepkörében is imádják Liverpoolban

Szoboszlai Dominik kihagyhatatlan a Liverpool kezdőcsapatából. Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggatt

Kerkez Milos is berúgta azt a bizonyos ajtót

A nyáron érkező balhátvéd először kezdett az Anfielden, és Arne Slot nem cserélte le őt sem. Kerkez is jó mutatókkal büszkélkedhet, hol harmadik védőként tagozódott be, hol a beadásaival hívta fel magára a figyelmet, de egy-egy hősies blokkot is bemutatott. Utóbbi miatt gyorsan megszerette az Anfield közönsége. A PoolBarátok a statisztikáit is összeszedte:

95 százalékos passzpontosság

5/5 megnyert párharc talajon

legtöbb sikeres szerelés a pályán (4/4).

David Lynch, a Liverpool labdarúgócsapata terén számos elemzést publikáló újságíró a lefújás után külön cikkben foglalkozott Kerkezzel. Mint írja, egy újabb nyári érkező, akinek nem okoz gondot a szurkolók megnyerése.

Méghozzá azért, mert a Liverpoolban annak ellenére, hogy eddig csak néhány barátságos mérkőzésen lépett pályára, olyan gyakran tette kockára az életét, hogy az valami hihetetlen. Néha aggódunk érte, hogy nem csinál-e valami butaságot, de ettől még imádja mindenki.

Kerkez Milos a Liverpool új hatosa. Fotó: AFP/Darren Staples

Három a magyar igazság

A korábbi, 18 órás mérkőzésen a Puskás Akadémiától érkező 20 éves kapus, Pécsi Ármin egy félidőt kapott a Bilbao ellen. Pécsi rögtön egy nagy védéssel debütált, amit a szurkolók vastapssal jutalmaztak. Noha végül a kapott gól nélküli 45 perc nem jött össze, de ezért a magyar kapus kevésbé okolható, miután a spanyolok szépítésénél a liverpooli védő fejelte oda a labdát az ellenfélnek. A liverpooli sajtóban hatos és hetes osztályzatot kapott a nagy védése miatt, ezzel a jobb játékosok között pontozták.