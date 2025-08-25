Zelenszkij támad, Brüsszel nem áll ki az EU-s tagországok érdekében

Magyarország 2025 februárjában kis híján élt a vétójogával az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítása kapcsán és a meghosszabbításnak az egyik feltétele volt, hogy garanciákat kaptunk Ukrajnától, hogy a tranzitot nem fogják akadályozni, és a vezetéket sem fogják támadni

– emelte ki az elemző. Azzal folytatta, hogy egyrészről látható és megmagyarázható az a stratégiai szándék Ukrajna részéről, hogy az agresszorral szemben fellépjenek, de ebben az esetben feltehetően voltak olyan ukrán vállalások Magyarország és Szlovákia irányába, amit most megszegtek. Ha ezek a támadások folytatódnak, akkor az ősz vége felé akár ellátásbeli problémák is felléphetnek Magyarországon.

A szakértő szerint az Európai Bizottság ezt most nem tekinti problémának, ami sajnálatos, de ez valószínűleg kapcsolatban lehet azzal is, hogy az Egyesült Államok sem emelt szót a történtek miatt. 2025 tavaszán már volt egy olyan ukrán támadássorozat, amikor ugyancsak olajfinomítókat vettek célba és a belső orosz kőolaj-feldolgozó kapacitásnak a 11-12 százaléka kiesett, ami ellátásbeli problémákat okozott Oroszországban és a globális olajpiacra is hatással volt. Akkor Amerika részéről volt egy jelzés Ukrajna felé és a támadások abbamaradtak.

Ezután hosszú hónapokon keresztül az energetikai infrastruktúrával szemben az ukránok nem hajtottak végre támadásokat, pontosan azért, mert Washingtonból jelezték irányukba, hogy ezt ne tegyék.

Bendarzsevszki kifejtette, hogy míg korábban különböző gazdasági és energetikai megfontolások miatt az Egyesült Államok részéről tiltás vonatkozott az orosz energetikai létesítmények támadására, most valami megváltozott. Ha Washington szót emelne az ügyben, akkor feltehetően az Európai Bizottság is máshogy viselkedne: