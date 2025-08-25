Zelenszkij támad, Brüsszel nem áll ki az EU-s tagországok érdekében

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanazokhoz az eszközökhöz nyúlt az orosz–ukrán háborúban, ami korábban ellenérzést váltott ki belőle. Zelenszkij „szándékos cinikus terrortámadásnak” nevezte korábban, amikor az oroszok támadtak ukrán energetikai infrastruktúrát. A kialakult helyzet kapcsán Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója nyilatkozott lapunknak.
Zelenszkij béketárgyalásokat akar?
A szakmai igazgató elmondta, hogy az egy tudatos ukrán stratégia, hogy orosz kézben lévő energiaellátási láncokat támadnak és ezzel próbálnak nyomást gyakorolni Oroszországra a háború és a béketárgyalások miatt. Nemcsak a Barátság kőolajvezeték van célba véve, hanem különböző orosz olajfinomítók és különböző összekapcsolt állomások is. Kifejtette, hogy a probléma – a többi célponttal szemben – az, hogy a Barátság kőolajvezeték megtámadása két európai uniós országot is érint. Azzal folytatta, hogy vélhetően az elmúlt hónapokban voltak olyan háttér-megállapodások, amelyek alapján Ukrajna garantálta, hogy ezt a vezetéket nem fogja megtámadni – most mégis megtették.