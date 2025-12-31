sulyok tamásszilveszterkapu tiborújévelnök

Sulyok Tamás és Kapu Tibor köszönti az új évet éjfél után

A közmédia csatornáin lehet követni Sulyok Tamás köztársasági elnök újévi köszöntőjét, aki Kapu Tibor űrhajóssal közösen hívja fel a figyelmet az összetartozás erejére.

2025. 12. 31.
Sulyok Tamás köztársasági elnök Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt köszönti az új évet a közmédia csatornáin szerda éjfél után.

Együtt fejezik ki 

jókívánságaikat a 2026-os évre a magyar családoknak,

közösségeknek és az egész nemzetnek, és hívják fel a figyelmet az összetartozás erejére.

A szerdán éjfélkor elhangzó Himnuszt követően a köztársasági elnök és Kapu Tibor beszéde a közmédia M1, M2 Petőfi TV, M5, Duna, Duna World televíziós csatornáin és a Kossuth, Bartók, Dankó és Szakcsi rádió műsoraiban lesz hallható.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: Sándor-palota/Bartos Gyula)


Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

