Sulyok Tamás és Kapu Tibor köszönti az új évet éjfél után

Sulyok Tamás köztársasági elnök Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt köszönti az új évet a közmédia csatornáin szerda éjfél után.
Együtt fejezik ki
jókívánságaikat a 2026-os évre a magyar családoknak,
közösségeknek és az egész nemzetnek, és hívják fel a figyelmet az összetartozás erejére.
A szerdán éjfélkor elhangzó Himnuszt követően a köztársasági elnök és Kapu Tibor beszéde a közmédia M1, M2 Petőfi TV, M5, Duna, Duna World televíziós csatornáin és a Kossuth, Bartók, Dankó és Szakcsi rádió műsoraiban lesz hallható.
Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: Sándor-palota/Bartos Gyula)
