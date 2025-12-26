Sulyok Tamás a nemzetnek üzent + videó

Karácsony második napján, pénteken intézett beszédet a nemzethez Sulyok Tamás köztársasági elnök, amelyet az államfő a közösségi médiában osztott meg.

Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

„Sokan nagyon vártuk, hogy végre eljöjjenek azok a napok, amikor körülöttünk minden lelassul és elcsöndesedik.

Amikor rohanó, feszültségekkel és háborús borzalmakkal teli világunkban is végre főszerepet kap a békesség, az otthon, a család, és elérkezik a bő kétezer éve közénk született Megváltó világra jövetelének órája”

– kezdte beszédét az államfő.

„Ezen, az emberi mivoltunk lényegét feltáró ünnepen szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel, ami reményeim szerint hozzájárulhat ahhoz, hogy megerősítsük magunkban, milyen pótolhatatlan kincs az, hogy olyan közösségekhez tartozunk, ahol otthon érezzük magunkat, legyenek azok családi, baráti, szakmai, szabadidős vagy más közösségek – amelyek nemzetünket alkotják”, mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: ezt egészíti ki a magyarságunk, amelynek egységében éljük meg a mindennapokban, hogy mi, akik egy hazában, de megszámlálhatatlanul sokféle közösségben élünk, milyen sokat tudunk adni egymásnak.

Éljünk akár a fővárosban, akár vidéken, akár államhatáron innen vagy azon túl, magyarként egyek vagyunk.

Karácsony ünnepének fényében még jobban kirajzolódik az összetartozás fontossága, az emberi kapcsolatok mélysége, hangsúlyozta az államfő, aki arra is rámutatott: az év során számtalanszor megéljük azt, hogy a közösségeinkhez tartozni jó dolog, a közösség örömében osztozni páratlan élmény, személyes nehézségeinkben pedig a közösség összetartása adhat vigasztalást. Hogy épülni tudunk abból is, ha kapunk, és abból is, amikor adunk, segítünk másoknak.

Ráérezhetünk, hogy nyitott és élettel teli lelkülettel mi magunk is mindent szebb színben fogunk látni: a környezetünket, a családtagjainkat, a diák- és munkatársainkat, a nemzetünket. És azokat is könnyebben elviseljük majd, akik nehézzé teszik napjainkat

– emelte ki Sulyok Tamás, aki szerint azt csak korlátosan tudjuk meghatározni, hogy milyen jövőnk lesz,

azt azonban mindig eldönthetjük, hogy figyelmünket a körülöttünk lévő világban inkább a jóra, a szépre, a megbékélésre, vagy ezek ellenkezőire irányítjuk.

Magyarország és az egész világ tele van nagyszerű emberekkel, pontosabban olyanokkal, akiket cselekedeteik, hozzáállásuk tesznek igazi példaképekké. „Az elmúlt év során sokan fordultak meg a Sándor-palotában, magam is sokfelé jártam határon innen és túl, iskolai avatóünnepségtől a családlátogatásokig. Számtalanszor lehettem tanúja annak, hogy a magyar emberek milyen önzetlenül fáradoznak családjukért, a rájuk bízottakért, kortársaikért” – mondta a köztársasági elnök, aki szerint

megerősítő felnézni mindazokra, akik embertársaikat, közösségüket tehetségükkel, kitartó munkájukkal szolgálják, így téve egyre többet hozzá a közösségeik és a nemzet boldogulásához, lelki felfrissüléséhez.

A felelősséget e döntéséért mindenki maga, személyesen viseli.