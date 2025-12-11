Sulyok Tamás: A gyermekek a nemzet, a társadalom legnagyobb értékei

Sulyok Tamás köztársasági elnök nyomatékosítani kívánja azt a nyilvánvaló tényt, hogy eleve teljes a nemzeti egyetértés a gyermekek elleni bűncselekmények mélységes elítélésében és az elkövetők súlyos megbüntetésének szükségességében, függetlenül attól, hogy milyen közösségben, oktatási, nevelési, gyermekvédelmi intézményben, javítóintézetben, vagy akár családon belül történik az elkövetés – közölte a Sándor-palota.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A gyermekek a nemzet, a társadalom legnagyobb értékei, ezért a nevelésükkel és védelmükkel foglalkozók feladata és munkája minden tiszteletet és elismerést megérdemel

– mutat rá közleményében Sulyok Tamás.

A gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézményeket, az azokat fenntartó és felügyelő – állami és nem állami – szerveket, valamint az ott dolgozókat és döntéshozókat ugyanakkor minden szinten szigorú szakmai és jogi felelősség terheli, amelynek érvényesítésére a magyar jogrendben rendelkezésre állnak és rendeltetésszerűen működnek a megfelelő eszközök – emeli ki a Sándor-palota kommünikéje, amely arra is rámutat: minden esetben az érintett szakpolitikai szervek és hatóságok feladata, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a bűncselekmények alapos kivizsgálása, kellő súlyú szankcionálása és – legfőképpen – hatékony megelőzése megtörténjen.

Mivel mindenfajta hangulatkeltés, valamint a hatóságok és érintett szervek iránti indulatok szítása hátráltatja az igazság kiderítésének folyamatát, a gyermekek és fiatalok megóvása iránti valós elkötelezettség higgadt, felelős és következetes hozzáállást követel meg mindenkitől, különösen a közhatalmat gyakorlóktól és a közélet szereplőitől

– emeli ki a közlemény.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a Szőlő utcai javítóintézet ismét bekerült a hírekbe egy újabb botránnyal, miután kiderült, hogy az új igazgató több, az intézetben lakó fiatalt is bántalmazhatott. A kormány pedig közbelépett, és a rendőrség felügyelete alá rendelt öt javítóintézetet, köztük a Szőlő utcait is. A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről, 57 elítélt van jelenleg az intézményben, akiknek az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről a bíróság döntött.