gyermekvédelemhangulatkeltésSulyok Tamás

Sulyok Tamás: A gyermekek a nemzet, a társadalom legnagyobb értékei

A gyermekek és fiatalok megóvása iránti valós elkötelezettség higgadt, felelős és következetes hozzáállást követel meg mindenkitől, hangsúlyozta a köztársasági elnök.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 11. 18:23
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sulyok Tamás köztársasági elnök nyomatékosítani kívánja azt a nyilvánvaló tényt, hogy eleve teljes a nemzeti egyetértés a gyermekek elleni bűncselekmények mélységes elítélésében és az elkövetők súlyos megbüntetésének szükségességében, függetlenül attól, hogy milyen közösségben, oktatási, nevelési, gyermekvédelmi intézményben, javítóintézetben, vagy akár családon belül történik az elkövetés – közölte a Sándor-palota.

Pécs, 2025. november 15. Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond az Országos Horvát Napon a pécsi Kodály Központban 2025. november 15-én. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A gyermekek a nemzet, a társadalom legnagyobb értékei, ezért a nevelésükkel és védelmükkel foglalkozók feladata és munkája minden tiszteletet és elismerést megérdemel

– mutat rá közleményében Sulyok Tamás.

A gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézményeket, az azokat fenntartó és felügyelő – állami és nem állami – szerveket, valamint az ott dolgozókat és döntéshozókat ugyanakkor minden szinten szigorú szakmai és jogi felelősség terheli, amelynek érvényesítésére a magyar jogrendben rendelkezésre állnak és rendeltetésszerűen működnek a megfelelő eszközök – emeli ki a Sándor-palota kommünikéje, amely arra is rámutat: minden esetben az érintett szakpolitikai szervek és hatóságok feladata, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a bűncselekmények alapos kivizsgálása, kellő súlyú szankcionálása és – legfőképpen – hatékony megelőzése megtörténjen.

Mivel mindenfajta hangulatkeltés, valamint a hatóságok és érintett szervek iránti indulatok szítása hátráltatja az igazság kiderítésének folyamatát, a gyermekek és fiatalok megóvása iránti valós elkötelezettség higgadt, felelős és következetes hozzáállást követel meg mindenkitől, különösen a közhatalmat gyakorlóktól és a közélet szereplőitől

– emeli ki a közlemény.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a Szőlő utcai javítóintézet ismét bekerült a hírekbe egy újabb botránnyal, miután kiderült, hogy az új igazgató több, az intézetben lakó fiatalt is bántalmazhatott. A kormány pedig közbelépett, és a rendőrség felügyelete alá rendelt öt javítóintézetet, köztük a Szőlő utcait is. A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről, 57 elítélt van jelenleg az intézményben, akiknek az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről a bíróság döntött.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Sulyok Tamás (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu