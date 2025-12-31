Orbán Balázs figyelmeztet: Brüsszel új korszakra készül, az árát Európa fizeti meg + videó

Orbán Balázs rámutatott, hogy Brüsszelben már most körvonalazódnak a következő év meghatározó politikai irányai. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint napirenden van Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása, valamint a háborús politika költségeinek áthárítása is, ami súlyos következményekkel járhat – írja az Origo.

Az első Facebook-posztban Orbán Balázs tájékoztatott, hogy a Politico legújabb Brussels Playbook hírlevelében arról írnak, hogy az EU vezetői 2026-ban a legfőbb célok közé helyezik Ukrajna mielőbbi európai uniós tagfelvételét, és ennek gyorsítása fogja meghatározni a következő év politikai vitáit.

Ez azt jelenti, hogy Brüsszelben a háború finanszírozása mellett Ukrajna gyorsított EU-integrációját is napirenden tartják, annak ellenére, hogy a csatlakozási tárgyalások eddig is akadoztak, és a jogállamisági, gazdasági és biztonsági kockázatok továbbra sem oldódtak meg

– mutatott rá. Emlékeztetett, hogy a magyar emberek egyértelmű döntést hoztak idén: nem támogatják Ukrajna uniós csatlakozását. Leszögezte: