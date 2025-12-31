Orbán BalázsBrüsszelUkrajna EU-csatlakozásaháborúmegszorításokMagyar Péter

Orbán Balázs figyelmeztet: Brüsszel új korszakra készül, az árát Európa fizeti meg + videó

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója két friss Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszelben már kész forgatókönyvek mentén haladnak tovább: Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását és az ezzel járó újabb megszorításokat erőltetik, fittyet hányva arra, hogy a magyar emberek világosan nemet mondtak ezekre az elképzelésekre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 22:32
Orbán Balázs: adóemelések és megszorítások jöhetnek a háborús tervek miatt Forrás: MTI
Orbán Balázs rámutatott, hogy Brüsszelben már most körvonalazódnak a következő év meghatározó politikai irányai. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint napirenden van Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása, valamint a háborús politika költségeinek áthárítása is, ami súlyos következményekkel járhat – írja az Origo.

Orbán Balázs rámutatott, hogy Brüsszelben már most körvonalazódnak a következő év meghatározó politikai irányai Fotó: AFP

Az első Facebook-posztban Orbán Balázs tájékoztatott, hogy a Politico legújabb Brussels Playbook hírlevelében arról írnak, hogy az EU vezetői 2026-ban a legfőbb célok közé helyezik Ukrajna mielőbbi európai uniós tagfelvételét, és ennek gyorsítása fogja meghatározni a következő év politikai vitáit.  

Ez azt jelenti, hogy Brüsszelben a háború finanszírozása mellett Ukrajna gyorsított EU-integrációját is napirenden tartják, annak ellenére, hogy a csatlakozási tárgyalások eddig is akadoztak, és a jogállamisági, gazdasági és biztonsági kockázatok továbbra sem oldódtak meg

– mutatott rá. Emlékeztetett, hogy a magyar emberek egyértelmű döntést hoztak idén: nem támogatják Ukrajna uniós csatlakozását. Leszögezte:

2026-ban sem fogjuk hagyni, hogy Brüsszel a magyar kárára, a magyarok feje fölött döntsön!

Orbán Balázs: Komoly figyelmeztetést kaptak az európai emberek

Orbán Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközileg elismert német gazdaságkutató intézet, a Kiel Institute for the World Economy tanulmánya arra jut: a háborúkat mindig megszorítások előzik meg. Hozzátette, hogy a kutatás az elmúlt 150 év tapasztalatait vizsgálta 20 ország adatai alapján, és kimutatta, hogy a háborúkat megelőzően

  • először rendszerint az állami eladósodás ugrik meg, majd
  • ennek finanszírozására jelentős adóemelések következnek, amelyek hosszú távon beépülnek az adórendszerbe – vagyis a fiskális terhek tartósan magas szinten maradnak, miközben
  • a jóléti kiadások fokozatos leépítése válik általánossá.

Pontosan ezt látjuk most szerte Európában: széles körű megszorításokat vezetnek be azok az országok, amelyek vezetői politikailag elköteleződtek egy európai–orosz háború megvívása mellett.

– fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy Magyarország ma Európán belül a legerősebb háborúellenes ország, ezért Brüsszel teljes erővel támogatja saját szövetségeseit, hogy egy kormányváltás esetén Magyarországot is be tudják terelni a háborús blokkba. 

Nem véletlen, hogy a Magyar Péter által vezetett Tisza Párt is egy európai mintába illeszkedő, átfogó megszorítócsomag bevezetésére készül.

Az európai vezetők veszélyes háborús terveik költségeit adóemeléseken, megszorításokon és a támogatások megszüntetésén keresztül a magyar emberekkel fizettetnék meg – de amíg Magyarországon békepárti többség van, ezt minden eszközzel meg fogjuk akadályozni – emelte ki.

Két út van: az egyik háborúba visz, a másik a béke és a biztonság irányába vezet.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának szerencsi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. december 2-án (Fotó: MTI/Vajda János)

