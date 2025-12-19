Rutte hiába erőlködik: kulcsállamok blokkolják Ukrajna NATO-tagságát

Rutte megerősítette a NATO politikai elkötelezettségét Ukrajna euroatlanti integrációja mellett, felidézve, hogy a szövetségesek a 2024-es washingtoni csúcson megállapodtak abban, hogy Ukrajna NATO-tagság felé vezető útja „visszafordíthatatlan”. Ugyanakkor elismerte, hogy a gyakorlatban jelenleg nincs teljes egyetértés – írja az Anadolu.

Kiemelte, hogy néhány szövetséges nem támogatja, és így nem biztosítja az egyhangúságot Ukrajna csatlakozásához. Ilyen ország szerinte Magyarország, az Egyesült Államok, Szlovákia és esetleg további államok is.

E korlátok miatt – tette hozzá – a szövetségesek alternatív garanciák kidolgozására összpontosítanak annak érdekében, hogy elrettentsék Oroszországot egy jövőbeli támadástól arra az esetre, ha a NATO-tagság egy tűzszünet vagy békemegállapodás után nem valósulhatna meg. Rutte egy háromrétegű biztonsági rendszert vázolt fel. Az első szintet Ukrajna saját fegyveres erői alkotnák, mint első védelmi vonal. A második szintet a brit–francia vezetésű „hajlandók koalíció” támogatása jelentené, amelyhez európai országok és Kanada csatlakoznának a béke fenntartása céljából.