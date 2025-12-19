Lengyelországban, a Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettessel és védelmi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón Rutte úgy fogalmazott: Ukrajna biztonságának kérdése túlmutat az aktuális béketörekvéseken, és továbbra is a NATO hosszú távú stratégiájának egyik kulcseleme. Hangsúlyozta, hogy (Vlagyimir) Putyinnak tisztában kell lennie azzal: egy békemegállapodást követően, ha újra megkísérli megtámadni Ukrajnát, a válasz „pusztító” lenne – és ennek megfelelően építik fel ezeket a biztonsági garanciákat – írja az Origo.
Rutte hiába erőlködik: kulcsállamok blokkolják Ukrajna NATO-tagságát
Magyarország, Szlovákia és az Egyesült Államok továbbra sem adja támogatását Ukrajna NATO-csatlakozásához – közölte Mark Rutte NATO-főtitkár a lengyel védelmi miniszterrel, Wladysaw Kosiniak-Kamysszal tartott közös sajtótájékoztatón, ahol a szövetség hosszú távú biztonsági garanciáiról is beszélt.
Rutte megerősítette a NATO politikai elkötelezettségét Ukrajna euroatlanti integrációja mellett, felidézve, hogy a szövetségesek a 2024-es washingtoni csúcson megállapodtak abban, hogy Ukrajna NATO-tagság felé vezető útja „visszafordíthatatlan”. Ugyanakkor elismerte, hogy a gyakorlatban jelenleg nincs teljes egyetértés – írja az Anadolu.
Kiemelte, hogy néhány szövetséges nem támogatja, és így nem biztosítja az egyhangúságot Ukrajna csatlakozásához. Ilyen ország szerinte Magyarország, az Egyesült Államok, Szlovákia és esetleg további államok is.
E korlátok miatt – tette hozzá – a szövetségesek alternatív garanciák kidolgozására összpontosítanak annak érdekében, hogy elrettentsék Oroszországot egy jövőbeli támadástól arra az esetre, ha a NATO-tagság egy tűzszünet vagy békemegállapodás után nem valósulhatna meg. Rutte egy háromrétegű biztonsági rendszert vázolt fel. Az első szintet Ukrajna saját fegyveres erői alkotnák, mint első védelmi vonal. A második szintet a brit–francia vezetésű „hajlandók koalíció” támogatása jelentené, amelyhez európai országok és Kanada csatlakoznának a béke fenntartása céljából.
A harmadik rétegbe az Egyesült Államok tartozna, miután Donald Trump elnök jelezte, hogy Washington kész részt vállalni a garanciákban; a konkrét amerikai szerepvállalásról pedig továbbra is folynak az egyeztetések.
„Jelenleg is tárgyalunk arról, hogy ez pontosan mit jelentene, és miként állna össze a biztonsági garanciák közös csomagja” – fűzte hozzá. Rutte méltatta Lengyelország gyorsan növekvő katonai képességeit, külön kiemelve, hogy a védelmi kiadások meghaladják a GDP 4,5 százalékát, 2035-re pedig 300 ezres haderőt terveznek, továbbá jövő évtől várható az F–35-ös vadászgépek érkezése.
Kosiniak-Kamysz, aki a napot Lengyelország és a transzatlanti szövetség szempontjából „történelminek” nevezte, bejelentette, hogy a lengyel Patriot lég- és rakétavédelmi rendszer elérte a teljes harckészültséget.
Borítókép: Mark Rutte és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (Fotó: AFP)
Magyarország, Szlovákia és Csehország nyert a legtöbbet a brüsszeli csúcson
A háború egy teljesen új, veszélyes szakaszába léptünk.
A magyar adófizetők pénze nem kerül Ukrajnába
Orbán Viktor sikere egyben a magyar érdek védelme.
Trump cselekvésre szólította fel Ukrajnát
Trump szerint gyorsan kell lépni.
Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját
Az azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítani.
