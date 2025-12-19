Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

Mark RutteNATOUkrajna

Rutte hiába erőlködik: kulcsállamok blokkolják Ukrajna NATO-tagságát

Magyarország, Szlovákia és az Egyesült Államok továbbra sem adja támogatását Ukrajna NATO-csatlakozásához – közölte Mark Rutte NATO-főtitkár a lengyel védelmi miniszterrel, Wladysaw Kosiniak-Kamysszal tartott közös sajtótájékoztatón, ahol a szövetség hosszú távú biztonsági garanciáiról is beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 10:18
Lengyelország miniszterelnök-helyettese és védelmi minisztere, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz és a NATO főtitkára, Mark Rutte Fotó: WOJTEK RADWANSKI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lengyelországban, a Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettessel és védelmi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón Rutte úgy fogalmazott: Ukrajna biztonságának kérdése túlmutat az aktuális béketörekvéseken, és továbbra is a NATO hosszú távú stratégiájának egyik kulcseleme. Hangsúlyozta, hogy (Vlagyimir) Putyinnak tisztában kell lennie azzal: egy békemegállapodást követően, ha újra megkísérli megtámadni Ukrajnát, a válasz „pusztító” lenne – és ennek megfelelően építik fel ezeket a biztonsági garanciákat – írja az Origo.

Mark Rutte és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP)
Mark Rutte és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski)

Rutte megerősítette a NATO politikai elkötelezettségét Ukrajna euroatlanti integrációja mellett, felidézve, hogy a szövetségesek a 2024-es washingtoni csúcson megállapodtak abban, hogy Ukrajna NATO-tagság felé vezető útja „visszafordíthatatlan”. Ugyanakkor elismerte, hogy a gyakorlatban jelenleg nincs teljes egyetértés – írja az Anadolu.

Kiemelte, hogy néhány szövetséges nem támogatja, és így nem biztosítja az egyhangúságot Ukrajna csatlakozásához. Ilyen ország szerinte Magyarország, az Egyesült Államok, Szlovákia és esetleg további államok is.

E korlátok miatt – tette hozzá – a szövetségesek alternatív garanciák kidolgozására összpontosítanak annak érdekében, hogy elrettentsék Oroszországot egy jövőbeli támadástól arra az esetre, ha a NATO-tagság egy tűzszünet vagy békemegállapodás után nem valósulhatna meg. Rutte egy háromrétegű biztonsági rendszert vázolt fel. Az első szintet Ukrajna saját fegyveres erői alkotnák, mint első védelmi vonal. A második szintet a brit–francia vezetésű „hajlandók koalíció” támogatása jelentené, amelyhez európai országok és Kanada csatlakoznának a béke fenntartása céljából.

A harmadik rétegbe az Egyesült Államok tartozna, miután Donald Trump elnök jelezte, hogy Washington kész részt vállalni a garanciákban; a konkrét amerikai szerepvállalásról pedig továbbra is folynak az egyeztetések.

„Jelenleg is tárgyalunk arról, hogy ez pontosan mit jelentene, és miként állna össze a biztonsági garanciák közös csomagja” – fűzte hozzá. Rutte méltatta Lengyelország gyorsan növekvő katonai képességeit, külön kiemelve, hogy a védelmi kiadások meghaladják a GDP 4,5 százalékát, 2035-re pedig 300 ezres haderőt terveznek, továbbá jövő évtől várható az F–35-ös vadászgépek érkezése.

Kosiniak-Kamysz, aki a napot Lengyelország és a transzatlanti szövetség szempontjából „történelminek” nevezte, bejelentette, hogy a lengyel Patriot lég- és rakétavédelmi rendszer elérte a teljes harckészültséget.

Borítókép: Mark Rutte és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Itt a fordulópont: Amerika és Oroszország tárgyalóasztalhoz ül

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu