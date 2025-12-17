Egyre nyíltabban uszítanak háborúra a kontinensen a nyugat-európai politikusok az Oroszország jelentette fenyegetéssel riogatva. Felelőtlenségük az európai családok, gyermekek életét veszélyezteti.
A leghangosabban a brit politikusok és katonai vezetők riogatnak az orosz fenyegetéssel és a háború rémével. Az Egyesült Királyság fegyveres erőinek vezetője, Sir Richard Knighton légimarsall nemrégiben rendkívüli beszédet tartott az Oroszország által jelentett fenyegetés mértékéről és arról, hogy az Egyesült Királyság fiai és lányai fel kell, hogy készüljenek a harcra.
És még több család fogja megtudni, mit jelent az áldozat a nemzetünkért
– utalt Knighton a lehetséges halálos áldozatokra.
Hasonló szellemben nyilatkozott az ország védelmi minisztere, aki példátlan mértékű fenyegetésről beszélt, és az MI6 új vezetője is, aki az az agresszív, expanzionista és revizionista Oroszország jelentette fenyegetésével riogatott.
