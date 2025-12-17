Így kevernék bele a háborúba Európát a nyugat-európai politikusok

Egyre nyíltabban uszítanak háborúra a kontinensen a nyugat-európai politikusok az Oroszország jelentette fenyegetéssel riogatva. Felelőtlenségük az európai családok, gyermekek életét veszélyezteti.

Elképzelhetetlen pusztítással járna Európában a nyugati politikusok által vízionált háború (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A leghangosabban a brit politikusok és katonai vezetők riogatnak az orosz fenyegetéssel és a háború rémével. Az Egyesült Királyság fegyveres erőinek vezetője, Sir Richard Knighton légimarsall nemrégiben rendkívüli beszédet tartott az Oroszország által jelentett fenyegetés mértékéről és arról, hogy az Egyesült Királyság fiai és lányai fel kell, hogy készüljenek a harcra.

És még több család fogja megtudni, mit jelent az áldozat a nemzetünkért

– utalt Knighton a lehetséges halálos áldozatokra.

@skynews The Chief of the Defence Staff has warned the UK's 'sons and daughters' may need to be ready to fight, following a separate speech from the Head of MI6, who also warned of Russia's growing threat. Sky’s Deborah Haynes has more #russia #uknews ♬ original sound - Sky News

Hasonló szellemben nyilatkozott az ország védelmi minisztere, aki példátlan mértékű fenyegetésről beszélt, és az MI6 új vezetője is, aki az az agresszív, expanzionista és revizionista Oroszország jelentette fenyegetésével riogatott.