Így kevernék bele a háborúba Európát a nyugat-európai politikusok

Nagyon súlyos kijelentések hangzottak el az elmúlt időszakban több nyugat-európai politikus és katonai vezető szájából. Az Oroszország jelentette fenyegetéssel érvelve, a következményekkel nem törődve az egész kontinenst belerántanák a háborúba.

Munkatársunktól
2025. 12. 17. 23:26
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja a háborúpárti európai politikusok gyűrűjében Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
Egyre nyíltabban uszítanak háborúra a kontinensen a nyugat-európai politikusok az Oroszország jelentette fenyegetéssel riogatva. Felelőtlenségük az európai családok, gyermekek életét veszélyezteti.

Elképzelhetetlen pusztítással járna Európában a nyugati politikusok által vízionált háború (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
Elképzelhetetlen pusztítással járna Európában a nyugati politikusok által vízionált háború (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A leghangosabban a brit politikusok és katonai vezetők riogatnak az orosz fenyegetéssel és a háború rémével. Az Egyesült Királyság fegyveres erőinek vezetője, Sir Richard Knighton légimarsall nemrégiben rendkívüli beszédet tartott az Oroszország által jelentett fenyegetés mértékéről és arról, hogy az Egyesült Királyság fiai és lányai fel kell, hogy készüljenek a harcra.

És még több család fogja megtudni, mit jelent az áldozat a nemzetünkért

– utalt Knighton a lehetséges halálos áldozatokra.

Hasonló szellemben nyilatkozott az ország védelmi minisztere, aki példátlan mértékű fenyegetésről beszélt, és az MI6 új vezetője is, aki az az agresszív, expanzionista és revizionista Oroszország jelentette fenyegetésével riogatott.

Ráadásul a brit politikusok a puszta félelemkeltésnél jóval messzebb mennek: a baloldali kormány nyíltan a totális mozgósításra készíti fel a civil lakosságot, figyelmen kívül hagyva, hogy ilyen lépések milyen pusztítással járnának a mindennapi emberek számára.

A kontinentális Európában Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke korbácsolta fel az indulatokat, amikor arról beszélt, hogy a polgároknak fel kell készülniük arra, hogy elveszíthetik gyermekeiket egy esetleges háborúban.

Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

– fogalmazott Mandon, Emmanuel Macron francia elnök pedig kiállt a katonai vezető szavai mellett, óriási felháborodást okozva a lakosság körében.

Mark Rutte NATO-főtitkár azonban Berlinben még egy lépéssel tovább ment.

Európának olyan vérontásra kell felkészülnie, amilyenre csak a nagyszüleink emlékezhetnek

– jelentette ki, ezzel párhuzamosan aláásva minden békekezdeményezést.

A Kreml jogosan nevezte ezt felelőtlen háborús uszításnak, hiszen a II. világháború borzalmait idéző nyilatkozatokkal Rutte pánikot kelt a kontinensen. A háborús pszichózis fenntartja az ukrajnai konfliktust, hátráltatja Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit, megnöveli az eszkaláció veszélyét és súlyos veszélybe sodorja az egész földrész biztonságát.

Nyugat-Európa kollektív háborús pszichózisban él, a nyugat-európai vezetők fenn akarják tartani a háborút, de a magyar kormány kitart amellett, amit a kezdetektől mond, sem fegyvert, sem pénzt nem adnak, nem engedik, hogy Magyarországot berántsák a háborúba – hangsúlyozta a napokban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki egy szándékos vagy véletlen eszkaláció veszélyére is figyelmeztetett.

Nem adunk fegyvert, nem adunk pénzt, és nem engedjük, hogy a magyarokat berángassák ebbe a háborúba, és ez biztos, ezt fenntartjuk

– szögezte le a honvédelmi miniszter.

Ha ezek a politikusok belerángatják a kontinenst egy totális háborúba, a következmények katasztrofálisak lennének: százezres nagyságrendben eleső fiatalok, gyermekeik elvesztő anyák, romokban heverő városok és persze gazdasági összeomlás. Európa békéjét évtizedekre elpusztítanák, éhínség, menekültáradat és polgárháborús állapotok söpörnének végig a kontinensen. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja a háborúpárti európai politikusok gyűrűjében (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

