Szijjártó Péter drámai üzenetet küldött

A tárcavezető az ENSZ közgyűlésén felszólalva kifejtette, hogy napjainkban a világgazdaság és a világpolitika is új korszakba lép, az emberiség egyszerre él a veszélyek korában és egy technológiai forradalom időszakában.
Szembe kell néznünk a harmadik világháború kitörésének a fenyegetésével, miközben látjuk az utat a lehető legmodernebb gazdaság felé, amelyet csak el tudunk képzelni
– mondta.
Ez óriási dilemma elé állítja a világot: a konnektivitásra épülő, békés globális együttműködés útját választjuk-e, élvezve a modern gazdaság fenntartható növekedését, vagy pedig a háborús fanatizmus áldozataivá válunk egy olyan világban, amelyik blokkokra szakad, háborús helyzetbe sodródik és végül önmagunk pusztulásához vezet
– tette hozzá. Ennek kapcsán emlékeztetett, hogy Magyarország immár négy éve él az ukrajnai háború szomszédságában, a kormány pedig négy éve folyamatosan súlyos politikai támadásokkal szembesül a békepárti álláspontja miatt.
