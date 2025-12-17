Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán osztott meg videót New Yorkból, amelyben betekintést adott a hivatalos programjai előkészületeibe és a nap legfontosabb témáiba. A bejelentkezés az ENSZ-szereplés előtt készült, ahol a miniszter az információs társadalommal foglalkozó csúcstalálkozón szólal fel, emellett több magas szintű egyeztetést is folytat a béke és a biztonságpolitika kérdésében.
Szijjártó Péter New Yorkból üzent + videó
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élő videóban jelentkezett be Facebook-oldalán New Yorkból, ahol jelezte: napja elsősorban az ENSZ-ben zajló tárgyalásokkal telik, ugyanakkor három jelentős amerikai beruházás bejelentésére is sor kerül. A miniszter hangsúlyozta: a magyar–amerikai kapcsolatok új korszakba léptek Donald Trump elnökségével, miközben Magyarország teljes mértékben támogatja az Egyesült Államok béke-erőfeszítéseit az orosz–ukrán háború lezárása érdekében.
A tárcavezető kiemelte: a magyar–amerikai kapcsolatok január óta új alapokra kerültek.
Mint fogalmazott, Donald Trump elnökségével a korábbi ellenséges hangulatot barátság és szövetségi viszony váltotta fel, amely kézzelfogható gazdasági eredményeket is hoz. Ennek részeként idén rekordot dönt az Egyesült Államokból érkező beruházások volumene Magyarországon.
Szijjártó Péter bejelentette: három amerikai vállalattal kötnek végleges megállapodást, összesen 21,5 milliárd forint értékben, amelyhez a magyar kormány 4 milliárd forint támogatást biztosít. A beruházások több mint 200, magas hozzáadott értéket képviselő munkahelyet teremtenek Környén, Mártélyon és Budapesten. Az érintett iparágak között az orvostechnológia, a háztartásitermék-gyártás és a csúcstechnológiát képviselő szoftverfejlesztés is szerepel.
A külügyminiszter hangsúlyozta:
mindhárom beruházásért komoly nemzetközi verseny zajlott, amelyben Magyarország kedvező adórendszere, képzett munkaereje és politikai-gazdasági stabilitása döntő tényezőnek bizonyult.
A gazdasági témák mellett Szijjártó Péter részletesen beszélt a háború és béke kérdéséről is. Szerinte Európa életkörülményeit ma alapvetően a háború határozza meg, miközben párhuzamosan zajlik egy globális technológiai korszakváltás. A világ előtt – fogalmazott – drámai dilemma áll: békés együttműködés vagy a háborús fanatizmus eluralkodása.
A miniszter élesen bírálta Brüsszelt és Nyugat-Európa vezetőit, amiért szerinte aláássák az amerikai–orosz tárgyalásokat, és továbbra is a konfliktus eszkalációját kockáztatják. Ezzel szemben Magyarország – hangsúlyozta – teljes mértékben támogatja Donald Trump béke-erőfeszítéseit, mert meggyőződése szerint csak az Egyesült Államok és Oroszország legmagasabb szintű megállapodása hozhat valódi megoldást.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott: amíg Donald Trump elkötelezett a béke mellett, addig van remény a háború lezárására. Magyarország álláspontja változatlan: békét, békés gazdasági fejlődést és globális együttműködést akar, nem pedig további eszkalációt.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
