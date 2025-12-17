Szijjártó PéterUkrajnaENSZNew Yorkberuházás

Szijjártó Péter úton van – csütörtökre minden kiderül + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új videójában arról beszélt, hogy intenzív amerikai tárgyalások várnak rá: New York-i egyeztetések, három magyarországi beruházás bejelentése és fellépés az ENSZ-ben az ukrajnai béke érdekében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 6:21


Szijjártó Péter a videóhoz ezt írta: Éjszakák a levegőben, nappalok a tárgyalókban.




A tárcavezető kifejtette:

Ismételten éjjel megyünk, éjjel jövünk, közte New York, úgyhogy csütörtökön reggel már itthon is vagyunk. Holnap, ha minden jól megy, három amerikai vállalat magyarországi beruházását is be tudjuk jelenteni amellett, hogy az ENSZ-ben megpróbálunk tenni az ukrajnai béke érdekében.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)



Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Egy évforduló ürügyén

Kondor Katalin avatarja

A kezdetek óta leginkább azt kell látnunk, hogy Európát ezek az uniós „halljakendek” meg óhajtják fosztani lényegétől.



