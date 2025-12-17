Szijjártó Péter úton van – csütörtökre minden kiderül + videó

Szijjártó Péter a videóhoz ezt írta: Éjszakák a levegőben, nappalok a tárgyalókban.
A tárcavezető kifejtette:
Ismételten éjjel megyünk, éjjel jövünk, közte New York, úgyhogy csütörtökön reggel már itthon is vagyunk. Holnap, ha minden jól megy, három amerikai vállalat magyarországi beruházását is be tudjuk jelenteni amellett, hogy az ENSZ-ben megpróbálunk tenni az ukrajnai béke érdekében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!