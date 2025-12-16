Szijjártó Péter: Az európai vezetők mindent megtesznek az ukrajnai békefolyamat aláaknázása érdekében

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter újságírói kérdésre válaszolva a berlini békecsúccsal kapcsolatban kifejtette, hogy a politika tapasztalati műfaj, márpedig az utóbbi évben úgy nézett ki a helyzet, hogy Donald Trump amerikai elnök mindent megtett az ukrajnai rendezés érdekében, és az orosz vezetés is tárgyalt velük, az európaiak viszont mindent elkövettek a békefolyamat aláaknázása érdekében.

– Emlékezhetünk arra, amikor az alaszkai csúcstalálkozó után nem engedték Volodimir Zelenszkij elnököt Washingtonba menni egyedül, hanem ott fogták a kezét, és ott ültek, nehogy a végén még belemenjen valamilyen békemegállapodásba – fogalmazott.

És nemcsak ezek a tapasztalatok, hanem a tegnapi történések Brüsszelben is sajnos azt erősítik meg, hogy az európaiak egyelőre sokkal jobban érdekeltek a háború folytatásában, mint annak lezárásában, hiszen ha le akarnák zárni a háborút, akkor nem akarnának arról sürgősen döntést hozni, hogy nyolcvanezermilliárd forintot, vagyis több mint kétszázmilliárd eurót küldjön az Európai Unió Ukrajnába

– vélekedett. – Egy ekkora összeg, amelynek ráadásul jelentős részét Ukrajna felfegyverzésére akarják költeni, arról árulkodik, hogy az európaiak hosszú távú háborús helyzetre akarnak berendezkedni – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezt támasztja alá a NATO előző heti külügyminiszteri ülése is, ahol elmondták, hogy hiába lesz béke, ők ellenséges viszonyra készülnek Oroszországgal.

Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy a munkamegosztás ugyanaz, mint eddig. Az amerikaiak mindent megtesznek a békéért, a nyugat-európai vezetők meg mindent megtesznek azért, hogy aláaknázzák a folyamatot

– emelte ki. Illetve aláhúzta, hogy nem kell hasra esni az ukrán elnök nyilatkozatától sem, amelynek értelmében hazája lemond a NATO-tagságról, ugyanis ez eddig sem rajta múlott, ez eddig sem volt reális, miután erről a katonai szövetség tagjai döntenek.

– És az egész világos, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy a NATO-ban erről bármifajta konszenzus legyen, tehát igazából Ukrajna NATO-tagságát csak Ukrajna tartotta napirenden, de ennek semmi jelentősége nincs, mert nem ők döntenek erről – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)